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В Витебском районе мужчина провалился под лёд на Западной Двине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 4 декабря мужчина провалился под лёд на реке Западная Двина.
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В девять вечера подразделения МЧС обнаружили и извлекли на берег 59-летнего человека. Он погиб.
Зимой 2019 года на Лукомском озере под лёд провалились два пенсионера.
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Новости Беларуси. Вечером 4 декабря мужчина провалился под лёд на реке Западная Двина. По сведениям Витебского ОУМЧС, в 19:53 спасателям поступило сообщение о том,...
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