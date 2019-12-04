В Витебском районе мужчина провалился под лёд на Западной Двине

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 4 декабря мужчина провалился под лёд на реке Западная Двина.

По сведениям Витебского ОУМЧС, в 19:53 спасателям поступило сообщение о том, что неподалёку от деревни Барвин Перевоз Витебского района тонет мужчина.

В девять вечера подразделения МЧС обнаружили и извлекли на берег 59-летнего человека. Он погиб.

Зимой 2019 года на Лукомском озере под лёд провалились два пенсионера.