Видеоролик школьницы из Дзержинска победил на конкурсе в России

Анастасия Пекарчик приняла участие в специализированной смене «Школы молодого энергетика» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе.





mlyn.by Лагерь объединил 80 школьников 13-17 лет из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, которые интересуются вопросами энергетики, энергоэффективности и современными технологиями, пишет









Чтобы попасть в лагерь, школьникам необходимо было поучаствовать в конкурсе на тему бережного отношения к энергии, природным энергоресурсам. Представительница Беларуси Анастасия Пекарчик создала видеоролик «Береги воду».





— Мне интересна тема энергосбережения. Вместе с родителями мы бережно относимся к свету и воде. Все лампочки в доме заменили на энергоэффективные, а еще увлеклись сортировкой мусора, — рассказала Анастасия. — А еще, в нашей школе проходит огромное количество мероприятий по экономии ресурсов, в том числе воды.













Видеоролик школьница сняла на мобильный телефон, а затем обработала его на компьютере. О том, что ее работа попадет в число лучших на конкурсе, Анастасия не ожидала.





— Я очень обрадовалась, когда среди победителей назвали мое имя, — вспоминает школьница. — Подобный видеоролик я создавала впервые. А вообще, люблю снимать все, что меня окружает.





Кстати, в будущем школьница планирует выбрать профессию, связанную с энергосбережением.









Фото и видео предоставлено Анастасией Пекарчик