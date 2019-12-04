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Видеоролик школьницы из Дзержинска победил на конкурсе в России

05.12.2019 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восьмиклассница Анастасия Пекарчик из средней школы № 4 Дзержинска вошла в число победителей конкурса «Я берегу энергию».

Анастасия Пекарчик приняла участие в специализированной смене «Школы молодого энергетика» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе. 

Лагерь объединил 80 школьников 13-17 лет из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, которые интересуются вопросами энергетики, энергоэффективности и современными технологиями, пишет mlyn.by


Чтобы попасть в лагерь, школьникам необходимо было поучаствовать в конкурсе на тему бережного отношения к энергии, природным энергоресурсам. Представительница Беларуси Анастасия Пекарчик создала видеоролик «Береги воду».

— Мне интересна тема энергосбережения. Вместе с родителями мы бережно относимся к свету и воде. Все лампочки в доме заменили на энергоэффективные, а еще увлеклись сортировкой мусора, — рассказала Анастасия. — А еще, в нашей школе проходит огромное количество мероприятий по экономии ресурсов, в том числе воды.



Видеоролик школьница сняла на мобильный телефон, а затем обработала его на компьютере. О том, что ее работа попадет в число лучших на конкурсе, Анастасия не ожидала.

— Я очень обрадовалась, когда среди победителей назвали мое имя, — вспоминает школьница. — Подобный видеоролик я создавала впервые. А вообще, люблю снимать все, что меня окружает.

Кстати, в будущем школьница планирует выбрать профессию, связанную с энергосбережением.


Фото и видео предоставлено Анастасией Пекарчик
 
 
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Восьмиклассница Анастасия Пекарчик из средней школы № 4 Дзержинска вошла в число победителей конкурса «Я берегу энергию».
 
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