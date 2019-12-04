Артемий Лебедев выкупил долю в беларуском стартапе для путешествий

Источник материала: KYKY

Известный дизайнер из России Артемий Лебедев вместе с беларусами захотел зарабатывать на путешествиях. Он выкупил долю в беларуском стартапе Eightydays.me – планировщике путешествий, пишут TUT.by и dev.by .

Как сказал сам дизайнер, стать акционером Eightydays.me он решил из-за возможностей, которые предоставляет сервис беларусов: «Самый фантастический поиск по авиационным билетам, который я видел в последнее время». А представители стартапа говорят, что совместная работа уже началась: «Я рад, что мы нашли продуктового единомышленника [Артемия Лебедева]. Мы уже обсуждаем различные хаки и как их внедрить в алгоритмы», – добавил фаундер Eightydays.me Олег Тихонов.

Сделка с Лебедевым – часть SEED-раунда, то есть раунда привлечения инвестиций от 25 тысяч до одного миллиона долларов, которые позволяют закончить разработку продукта либо довести прототип до требований рынка – то есть дойти до итогового релиза программы. Треть этого раунда беларуский стартап уже успешно закрыл. Но в беседе с журналистами Олег Тихонов не уточнил, какую именно долю купил Артемий – и сколько всего инвестиций планируют привлечь в рамках SEED-раунда.

Для справки: проект Eightydays.me запустили в 2016 году. Этот сервис автоматизирует планирование путешествий, которые затрагивают сразу несколько стран – вплоть до «кругосветки», хотя на данный момент проект доступен только для стран Европы.

Eightydays.me помогает построить «круговой» маршрут для изучения определенного региона, или отправиться из одного места в другое, посетив по дороге несколько «обязательных» точек. В сентябре сервис появился на Product Hunt с Android-версией.