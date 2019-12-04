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Лукашенко: новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции
05.12.2019 11:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в
"Парламентариям седьмого созыва предстоит подключиться к работе над проектами, которые находятся в плоскости глобальных политических решений. У нас уже накопился ряд вопросов, которые нужно сообща решать на уровне Основного закона. Поэтому, видимо, новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции", - сказал глава государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал парламентариев активно работать в интересах избирателей, показывая им, что законодательная деятельность - это тяжелейший труд. Об этом глава государства заявил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Начинайте работать в интересах своих избирателей. Пытайтесь доказать избирателям, что у вас тяжелейший труд. Очень тяжелый. Я вам честно скажу, имея почти пятилетний опыт работы в парламенте, порой отвратительный труд - сидеть, выдумывать, придумывать, облекать в форму законов то, что требуют люди", - сказал Президент.
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