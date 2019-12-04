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"Не рыбу, а удочку в руки" - в Беларуси будут менять характер поддержки уязвимых слоев населения

05.12.2019 11:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси постепенно будут менять характер поддержки социально уязвимых слоев населения.

"Не рыбу, а удочку в руки" - в Беларуси будут менять характер поддержки уязвимых слоев населения

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не рыбу, а удочку в руки" - в Беларуси будут менять характер поддержки уязвимых слоев населения

"В свое время мы провозгласили Беларусь социальным государством. Поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Однако уровень развития нашего общества и гражданской ответственности белорусов позволяет менять характер такой поддержки. Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки", - сказал Александр Лукашенко.

"Не рыбу, а удочку в руки" - в Беларуси будут менять характер поддержки уязвимых слоев населения

 
 
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  В Беларуси постепенно будут менять характер поддержки социально уязвимых слоев населения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во...
 
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