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Коммунальники Бреста продолжают оформление города к новогодним праздникам

05.12.2019 11:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Устанавливаются новогодние елки в микрорайонах и центральной части города (всего их буде восемь).

Коммунальники Бреста продолжают оформление города к новогодним праздникам

Главная елка Бреста по высоте будет 24 метра (на 2 метра выше, чем в прошлом году). Известно, что она будет искусственная. Ее оформление будет отличаться от прошлогоднего, детали пока держим в секрете. К зимним праздникам в новом виде предстанет и сама площадь Ленина. В этом году она впервые станет ярморочной. Сцену разместим таким образом, что бы открывалась панорама на красочно украшенную улицу Пушкинскую. Дополнят картину объемные светодиодные фигуры.

Специалисты ДЭП Брестского городского ЖКХ приложат максимум усилий, что бы Брест выглядел лучше, чем в прошлом году.

Коммунальники Бреста продолжают оформление города к новогодним праздникам

Добавим некоторые изюминки в украшении города: появиться новая иллюминация, станет больше мест с праздничными инсталяциями.

В Бресте немало примеров эффектно, радующего глаз, новогоднего оформления, как промышленных объектов, так и жилых домов и частных домовладений.

Ряд организаций, учреждений образования, культуры и торговли уже поддержали инициативу властей по участию в оформлении города.

Коммунальники Бреста продолжают оформление города к новогодним праздникам

Дорогие друзья!

Просим проявить активность руководителей субъектов хозяйствования различных форм собственности, жителей многоквартирных домов, индивидуальных предпринимателей в оформлении фасадов зданий, прилегающих территорий, для создания праздничного облика Бреста!

Лучше Бреста - нету места!!!

 
Теги: Брест
 
 
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