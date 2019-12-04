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В Дрогичинском районе пенсионерка растапливала печь рубероидом и получила ожоги
05.12.2019 11:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
4 декабря в 19-46 спасателям поступило сообщение о госпитализации жительницы деревни Заставье: пенсионерка получила ожоги в своем доме в результате загорания одежды при розжиге отопительной печи.
Скорее всего, события развивались следующим образом: около 17-50 того же дня женщина растапливала печь при помощи рубероида и задела кофтой разгоравшийся кусок рубероида.
Горящая смола попала на одежду, в результате та загорелась.
Пенсионерка выбежала на улицу и, сняв горевшую одежду, самостоятельно ликвидировала загорание.
Имущество и строительные конструкции в доме огнем не повреждены. Подразделения
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4 декабря в 19-46 спасателям поступило сообщение о госпитализации жительницы деревни Заставье: пенсионерка получила ожоги в своем доме в результате загорания...
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