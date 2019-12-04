В Дрогичинском районе пенсионерка растапливала печь рубероидом и получила ожоги

Источник материала: Виртуальный Брест

4 декабря в 19-46 спасателям поступило сообщение о госпитализации жительницы деревни Заставье: пенсионерка получила ожоги в своем доме в результате загорания одежды при розжиге отопительной печи.





Скорее всего, события развивались следующим образом: около 17-50 того же дня женщина растапливала печь при помощи рубероида и задела кофтой разгоравшийся кусок рубероида.





Горящая смола попала на одежду, в результате та загорелась.





Пенсионерка выбежала на улицу и, сняв горевшую одежду, самостоятельно ликвидировала загорание.





Имущество и строительные конструкции в доме огнем не повреждены. Подразделения МЧС не привлекались.