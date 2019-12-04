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В Дрогичинском районе пенсионерка растапливала печь рубероидом и получила ожоги

05.12.2019 11:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

4 декабря в 19-46 спасателям поступило сообщение о госпитализации жительницы деревни Заставье: пенсионерка получила ожоги в своем доме в результате загорания одежды при розжиге отопительной печи.

В Дрогичинском районе пенсионерка растапливала печь рубероидом и получила ожоги

Скорее всего, события развивались следующим образом: около 17-50 того же дня женщина растапливала печь при помощи рубероида и задела кофтой разгоравшийся кусок рубероида.

В Дрогичинском районе пенсионерка растапливала печь рубероидом и получила ожоги

Горящая смола попала на одежду, в результате та загорелась.

В Дрогичинском районе пенсионерка растапливала печь рубероидом и получила ожоги

Пенсионерка выбежала на улицу и, сняв горевшую одежду, самостоятельно ликвидировала загорание.

В Дрогичинском районе пенсионерка растапливала печь рубероидом и получила ожоги

Имущество и строительные конструкции в доме огнем не повреждены. Подразделения МЧС не привлекались.

 
 
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  4 декабря в 19-46 спасателям поступило сообщение о госпитализации жительницы деревни Заставье: пенсионерка получила ожоги в своем доме в результате загорания...
 
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