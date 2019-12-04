Можно ли сэкономить около 1000 руб. на отдыхе? Разбираем плюсы и минусы раннего бронирования

Источник материала: Виртуальный Брест

«Готовь сани летом» - так гласит всем известная русская пословица. Однако впору придумать еще одну: «Готовься к отдыху зимой». Ведь действительно планировать свой качественный отпуск лучше заранее.





на фото: один из отелей в Тунисе

При этом обязательно нужно согласовать график отпусков на работе, обсудить путешествие со всеми членами семьи, выбрать подходящее направление поездки, насобирать достаточно денег и, конечно, определиться с туроператором... В общем, подготовительной работы немало. Особенно нелегкими выглядят два последних пункта (которые связаны с деньгами и путевками). Но у нас есть информация, которая облегчит ваш выбор, частично сохранит семейный бюджет и оптимизирует расходы на отдых!

Дело в том, в туристическом бизнесе есть такое понятие, как «раннее бронирование». В период с ноября по март многие отели предоставляют значительные скидки и за счет этого отдых получается дешевле до 40%, а выбор отелей - больше. Конечно, чем ближе к марту, тем меньше остается свободных мест и интересных цен. Поэтому лучше не затягивать.

Как все это работает и сколько можно сэкономить, мы будем разбираться благодаря помощи туроператора «ИНТЕРСИТИ» (с которым мы знакомились ранее ). Для начала рассмотрим плюсы и минусы.





Отель в Тунисе на первой береговой линии

Начнем с плюсов раннего бронирования

- Выгодные цены. Благодаря скидкам отеля, отдых получается на 30-40% дешевле. Пример из прошлого года: семья с двумя детьми зимой купила тур на августовский отдых в Тунисе за 3250 руб. А в июле аналогичная путевка в тот же отель стоила уже чуть больше 4280 руб.. Таким образом, они сэкономили около 1000 руб. Согласитесь, немалая сумма.

- Популярные и лучшие отели. При бронировании зимой гораздо больше мест отдыха располагает свободными местами. А значит, можно выбрать такой вариант, о котором точно не придется сожалеть. Правда, оформить бронирование лучше в ближайшее время, иначе ближе к лету мест уже может просто не быть.

- Фиксированная стоимость на момент бронирования, которая впоследствии не изменяется и не зависит от мировых кризисов или других финансовых факторов.

- Рассрочка. Да, путевки можно приобретать в рассрочку! И помимо выгодной цены раннего бронирования вы получаете еще финансовое облегчение в виде разбивки платежа на две части. У туроператора «ИНТЕРСИТИ» есть два вида рассрочки:

1) «Промо» (50% оплачивается в момент бронирования, 50% - за 45 суток до вылета)

2) «Стандарт» (30% - в момент бронирования, 70% - за 45 суток до вылета)

- Большой выбор свободных дат. Легче подстроить отдых под свой отпуск или другие условия.

- Вылеты из Бреста. Да, если выбираете в качестве туроператора «ИНТЕРСИТИ», тогда у вас есть возможность получить отдых в Болгарии, Черногории и Тунисе с вылетом из Бреста и возвращением сюда же. Никаких утомительных переездов, ожидания в очередях и т.д. Максимальный комфорт за те же деньги.





Нюансы

Однако не может быть все так хорошо. Есть и определенные нюансы при раннем бронировании. Заключаются они в том, что изменить состав путешественников, длительность отдыха и даты приезда/отъезда нельзя. С этим все строго.

Но из данной ситуации тоже есть выход: страховки от невылета или преждевременного возвращения. Стоимость такой страховки на семью составляет всего лишь около 40-50 руб. При этом можно не беспокоиться за потраченные на отдых деньги, ведь в случае форс-мажора страховая компания вернет их обратно!





Где можно отдохнуть?

Раннее бронирование с вылетом из Бреста доступно по следующим направлениям: Болгария, Тунис и Черногория. Раннее бронирование с вылетом из других аэропортов страны доступно по направлениям Греция, Турция, Италия, Испания, Кипр, Албания.





Для примера

А чтобы наглядно рассмотреть цены и варианты отдыха, приводим несколько просчитанных вариантов.

Например, трехзвездочный отель Club Novostar Les Colombes («все включено») в Тунисе на 10 ночей с 26.05.2019 г. для семьи с одним ребенком до 12 лет обойдется в 2640 руб. К услугам отдыхающих полуолимпийский бассейн 28м х 15м на 4 дорожки, 2 стационарные баскетбольные площадки, 2 стационарные площадки для пляжного волейбола, 9 теннисных кортов, профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием; все площадки с вечерним освещением.





В Болгарии можно выбрать трехзвездочный отель Tia Maria (завтрак включен). Стоимость за 11 ночей на семью с одним ребенком до 12 лет составит около 1770 руб. Отель находится в южной части района Солнечный берег, в 5 минутах ходьбы от центра курорта, в 400 м от Чёрного моря. Современный уютный отель, построенный в 2006 г, отличают качественный сервис, дружелюбная атмосфера. Отлично подойдёт для недорогого отдыха всем категориям туристов.





В Черногории Madra Апартаменты 3* на 11 ночей обойдутся для такого же состава (2 взрослых, 1 ребенок) в 2495 руб. Апартаменты находятся в 5 минутах от Старого города в тихом спокойном районе города на курорте Будва.







Конечно, это только три варианта для примера. А на сайте туроператора ИНТЕРСИТИ из сотен предложений можно подобрать подходящий именно вам отдых и выполнить его раннее бронирование. Если вам нужна консультация - звоните и специалисты компании с радостью помогут сделать правильный выбор.



Телефон: (+375 44) 501-80-01



Сайт: intercity.by



Время работы: пн-пт 10.00-19.00, сб: 11:00-16:00

Присоединяйтесь, чтобы в числе первых узнавать о всех новостях, скидках и акциях ИНТЕРСИТИ:





* Все цены актуальны на момент публикации материала.

*на правах рекламы

ОДО «ИНТЕРСИТИ»

УНП 100725835