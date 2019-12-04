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Можно ли сэкономить около 1000 руб. на отдыхе? Разбираем плюсы и минусы раннего бронирования
05.12.2019 11:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Готовь сани летом» - так гласит всем известная русская пословица. Однако впору придумать еще одну: «Готовься к отдыху зимой». Ведь действительно планировать свой качественный отпуск лучше заранее.
При этом обязательно нужно согласовать график отпусков на работе, обсудить путешествие со всеми членами семьи, выбрать подходящее направление поездки, насобирать достаточно денег и, конечно, определиться с туроператором... В общем, подготовительной работы немало. Особенно нелегкими выглядят два последних пункта (которые связаны с деньгами и путевками). Но у нас есть информация, которая облегчит ваш выбор, частично сохранит семейный бюджет и оптимизирует расходы на отдых!
Дело в том, в туристическом бизнесе есть такое понятие, как «раннее бронирование». В период с ноября по март многие отели предоставляют значительные скидки и за счет этого
Как все это работает и сколько можно сэкономить, мы будем разбираться благодаря помощи туроператора «ИНТЕРСИТИ» (с которым мы
Начнем с плюсов раннего бронирования
- Выгодные цены. Благодаря скидкам отеля, отдых получается на 30-40% дешевле. Пример из прошлого года: семья с двумя детьми зимой купила тур на августовский отдых в Тунисе за 3250 руб. А в июле аналогичная путевка в тот же отель стоила уже чуть больше 4280 руб.. Таким образом, они сэкономили около 1000 руб. Согласитесь, немалая сумма.
- Популярные и лучшие отели. При бронировании зимой гораздо больше мест отдыха располагает свободными местами. А значит, можно выбрать такой вариант, о котором точно не придется сожалеть. Правда, оформить бронирование лучше в ближайшее время, иначе ближе к лету мест уже может просто не быть.
- Фиксированная стоимость на момент бронирования, которая впоследствии не изменяется и не зависит от мировых кризисов или других финансовых факторов.
- Рассрочка. Да, путевки можно приобретать в рассрочку! И помимо выгодной цены раннего бронирования вы получаете еще финансовое облегчение в виде разбивки платежа на две части. У туроператора «ИНТЕРСИТИ» есть два вида рассрочки:
1) «Промо» (50% оплачивается в момент бронирования, 50% - за 45 суток до вылета)
2) «Стандарт» (30% - в момент бронирования, 70% - за 45 суток до вылета)
- Большой выбор свободных дат. Легче подстроить отдых под свой отпуск или другие условия.
- Вылеты из Бреста. Да, если выбираете в качестве туроператора «ИНТЕРСИТИ», тогда у вас есть возможность получить отдых в Болгарии, Черногории и Тунисе с вылетом из Бреста и возвращением сюда же. Никаких утомительных переездов, ожидания в очередях и т.д. Максимальный комфорт за те же деньги.
Нюансы
Однако не может быть все так хорошо. Есть и определенные нюансы при раннем бронировании. Заключаются они в том, что изменить состав путешественников, длительность отдыха и даты приезда/отъезда нельзя. С этим все строго.
Но из данной ситуации тоже есть выход: страховки от невылета или преждевременного возвращения. Стоимость такой страховки на семью составляет всего лишь около 40-50 руб. При этом можно не беспокоиться за потраченные на отдых деньги, ведь в случае форс-мажора страховая компания вернет их обратно!
Где можно отдохнуть?
Раннее бронирование с вылетом из Бреста доступно по следующим направлениям: Болгария, Тунис и Черногория. Раннее бронирование с вылетом из других аэропортов страны доступно по направлениям Греция, Турция, Италия, Испания, Кипр, Албания.
Для примера
А чтобы наглядно рассмотреть цены и варианты отдыха, приводим несколько просчитанных вариантов.
Например, трехзвездочный отель Club Novostar Les Colombes («все включено») в Тунисе на 10 ночей с 26.05.2019 г. для семьи с одним ребенком до 12 лет обойдется в 2640 руб. К услугам отдыхающих полуолимпийский бассейн 28м х 15м на 4 дорожки, 2 стационарные баскетбольные площадки, 2 стационарные площадки для пляжного волейбола, 9 теннисных кортов, профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием; все площадки с вечерним освещением.
В Болгарии можно выбрать трехзвездочный отель Tia Maria (завтрак включен). Стоимость за 11 ночей на семью с одним ребенком до 12 лет составит около 1770 руб. Отель находится в южной части района Солнечный берег, в 5 минутах ходьбы от центра курорта, в 400 м от Чёрного моря. Современный уютный отель, построенный в 2006 г, отличают качественный сервис, дружелюбная атмосфера. Отлично подойдёт для недорогого отдыха всем категориям туристов.
В Черногории Madra Апартаменты 3* на 11 ночей обойдутся для такого же состава (2 взрослых, 1 ребенок) в 2495 руб. Апартаменты находятся в 5 минутах от Старого города в тихом спокойном районе города на курорте Будва.
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