Партизанский Дед Мороз открыл зимний экскурсионный сезон

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе партизанской славы «Хованщина» зимний экскурсионный сезон открыл Партизанский Дед Мороз.





Первыми гостями базы Деда Мороза-партизана, в минувшую субботу стали воспитанники детского социального приюта ГУО «Социально-педагогический центр г. Пинска», ученики 5 «В» класса СШ №2 г. Пинска, участники военно-исторического клуба «Наследники» из СШ №4 г. Ивацевичи.





Пройдя лесными тропами новогодний квест «Разведка ищет Деда Мороза», ребята узнали, как жили, учились в годы войны дети народных мстителей и как они праздновали Новый год и Рождество. Затем вместе с самым любимым новогодним сказочным героем всех времен, облаченным не в привычный глазу расшитый серебром кафтан, а скромный солдатский тулуп и шапку-ушанку, мальчишки и девчонки украшали самодельными игрушками новогоднюю ёлку, пели песни под аккомпанемент аккордеона, участвовали в подвижных играх и хороводах.





Несмотря на «партизанские условия», Дед Мороз не оставил своих гостей без подарков и угощений. Всех без исключения ребят ждали призы, сладости, «военные» пряники из ржаной муки с сухофруктами и ароматный чай из лесных трав.











