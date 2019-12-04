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Партизанский Дед Мороз открыл зимний экскурсионный сезон

05.12.2019 11:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе партизанской славы «Хованщина» зимний экскурсионный сезон открыл Партизанский Дед Мороз.

Партизанский Дед Мороз открыл зимний экскурсионный сезон

Первыми гостями базы Деда Мороза-партизана, в минувшую субботу стали воспитанники детского социального приюта ГУО «Социально-педагогический центр г. Пинска», ученики 5 «В» класса СШ №2 г. Пинска, участники военно-исторического клуба «Наследники» из СШ №4 г. Ивацевичи.

Партизанский Дед Мороз открыл зимний экскурсионный сезон

Пройдя лесными тропами новогодний квест «Разведка ищет Деда Мороза», ребята узнали, как жили, учились в годы войны дети народных мстителей и как они праздновали Новый год и Рождество. Затем вместе с самым любимым новогодним сказочным героем всех времен, облаченным не в привычный глазу расшитый серебром кафтан, а скромный солдатский тулуп и шапку-ушанку, мальчишки и девчонки украшали самодельными игрушками новогоднюю ёлку, пели песни под аккомпанемент аккордеона, участвовали в подвижных играх и хороводах.

Партизанский Дед Мороз открыл зимний экскурсионный сезон

Несмотря на «партизанские условия», Дед Мороз не оставил своих гостей без подарков и угощений. Всех без исключения ребят ждали призы, сладости, «военные» пряники из ржаной муки с сухофруктами и ароматный чай из лесных трав.

Партизанский Дед Мороз открыл зимний экскурсионный сезон

Партизанский Дед Мороз открыл зимний экскурсионный сезон

Партизанский Дед Мороз открыл зимний экскурсионный сезон

 
 
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  В мемориальном комплексе партизанской славы «Хованщина» зимний экскурсионный сезон открыл Партизанский Дед Мороз. Первыми гостями базы Деда Мороза-партизана,...
 
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