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Кобринский Дворец культуры при содействии МЧС поставил спектакль "Азбука безопасности"

05.12.2019 11:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кобринский Дворец культуры при содействии МЧС поставил игровой спектакль "Азбука безопасности", премьера которого состоится сегодня, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Кобринский Дворец культуры при содействии МЧС поставил спектакль "Азбука безопасности"

Постановку с игровыми и цирковыми номерами зрителям представят работники Дворца культуры и участники образцового коллектива "Веснушки". Спектакль продолжительностью 60 минут рассчитан на аудиторию старше пяти лет. Азбуку безопасности дети будут изучать вместе с четырьмя главными героями. Они узнают, почему взрослые что-то запрещают и что может случиться, если не слушать советы старших. "Спектакль учит правилам поведения в ситуациях, опасных для жизни и здоровья детей. Основная задача - объяснить ребенку важность знания основ безопасного поведения в городе или дома, когда он остается один без присмотра взрослых. В такой форме ребята смогут легко усвоить информацию", - сказал Сергей Машнов.

Это не первый опыт сотрудничества Кобринского Дворца культуры с МЧС. Весной 2018 года публике представили спектакль "Безопасные каникулы". Сергей Машнов обратил внимание, что театрализованные постановки на противопожарную тематику создаются и в других городах Брестской области. В частности, они есть в репертуаре творческих коллективов Бреста, Пинска, Барановичей.

В Брестской области в январе-ноябре зарегистрировано 855 пожаров, в том числе 29 произошли из-за детской шалости с огнем. "Спектакли являются хорошим подспорьем для профилактики ЧС. Кроме того, в нашем арсенале есть множество акций и конкурсов, например, "Спасатели глазами детей", "Безопасное детство", - добавил официальный представитель Брестского областного УМЧС.

 
Теги: Брест
 
 
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