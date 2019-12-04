Смешное видео: пес увидел себя по телевизору и чуть не сошел с ума

Источник материала: Tut.by

В калифорнийском округе Ориндж на видео сняли реакцию пса на себя самого! Все дело в том, что он принял участие в съемках передачи о собаках, а потом увидел себя по телевизору. Судя по видео, пес был в полном восторге и почувствовал себя настоящей звездой. Только взгляните, как он отреагировал!