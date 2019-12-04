﻿ Лукашенко назвал четыре опоры экономического развития Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назвал четыре опоры экономического развития Беларуси

05.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наставления от президента. Александр Лукашенко провел встречу с депутатами прежнего и нового созывов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В начале общения Лукашенко сказал, что если кто-то ждет глобальных заявлений, то такой формат не для этого. Сегодняшняя встреча – скорее возможность пообщаться и обсудить насущные проблемы с народными избранниками.

Президент призвал новых парламентариев к работе по совершенствованию конституции и рассказал о четырех опорах экономического развития Беларуси на ближайшие годы: это привлечение инвестиций, повышения производительности труда, рост экспорта и увеличение рождаемости. Коснулся белорусский лидер и международной политики, в частности, отношений с Россией. Он подчеркнул: разговоры о создании единого парламента или объединении Беларуси и России беспочвенны.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Это и не нужно. Сами россияне при опросе говорят, что не надо Беларусь включать в состав России, это нормальная страна, это наши люди. Нам здесь хорошо, лучше, чем в России. Зачем будоражить страну, взрывать изнутри? Но и мы должны голову на плечах держать. Мы не должны даже дать повода для того, чтобы кому-то нас хотелось наклонить и поставить на колени. В этом мудрость политиков и политику, которую мы с вами формируем и проводим», – сказал Лукашенко.

В начале декабря Договору о Союзном государстве Беларуси и России исполняется 20 лет. Говоря о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко отметил, что переговоры будут касаться интеграции исключительно в экономическом русле.

«Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт», а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. Но пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти»,- отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что новый состав парламента начинает работу в непростой период разгара торговых войн и барьеров, и здесь важно сохранить преемственность экономического курса и динамику роста благосостояния белорусов. А залог успеха прост: политическая стабильность в стране и слаженная работа всех ветвей власти, в том числе и парламента. 
 
В таком формате встреча проходит во второй раз. В 2016 году Александр Лукашенко сам посещал Овальный зал, в этот раз депутатов пригласили во Дворец Независимости. Президент предлагает, чтобы это стало доброй традицией.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер провел встречу с депутатами прежнего и нового созывов и обсудил с ними насущные проблемы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Звуки души
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика