Лукашенко назвал четыре опоры экономического развития Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наставления от президента. Александр Лукашенко провел встречу с депутатами прежнего и нового созывов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.



В начале общения Лукашенко сказал, что если кто-то ждет глобальных заявлений, то такой формат не для этого. Сегодняшняя встреча – скорее возможность пообщаться и обсудить насущные проблемы с народными избранниками.

Президент призвал новых парламентариев к работе по совершенствованию конституции и рассказал о четырех опорах экономического развития Беларуси на ближайшие годы: это привлечение инвестиций, повышения производительности труда, рост экспорта и увеличение рождаемости. Коснулся белорусский лидер и международной политики, в частности, отношений с Россией. Он подчеркнул: разговоры о создании единого парламента или объединении Беларуси и России беспочвенны.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Это и не нужно. Сами россияне при опросе говорят, что не надо Беларусь включать в состав России, это нормальная страна, это наши люди. Нам здесь хорошо, лучше, чем в России. Зачем будоражить страну, взрывать изнутри? Но и мы должны голову на плечах держать. Мы не должны даже дать повода для того, чтобы кому-то нас хотелось наклонить и поставить на колени. В этом мудрость политиков и политику, которую мы с вами формируем и проводим», – сказал Лукашенко.

В начале декабря Договору о Союзном государстве Беларуси и России исполняется 20 лет. Говоря о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко отметил, что переговоры будут касаться интеграции исключительно в экономическом русле.

«Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт», а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. Но пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти»,- отметил Лукашенко.