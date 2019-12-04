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Лукашенко назвал четыре опоры экономического развития Беларуси
05.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наставления от президента. Александр Лукашенко провел встречу с депутатами прежнего и нового созывов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Президент призвал новых парламентариев к работе по совершенствованию конституции и рассказал о четырех опорах экономического развития Беларуси на ближайшие годы: это привлечение инвестиций, повышения производительности труда, рост экспорта и увеличение рождаемости. Коснулся белорусский лидер и международной политики, в частности, отношений с Россией. Он подчеркнул: разговоры о создании единого парламента или объединении Беларуси и России беспочвенны.
В начале декабря Договору о Союзном государстве Беларуси и России исполняется 20 лет. Говоря о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко отметил, что переговоры будут касаться интеграции исключительно в экономическом русле.
Президент Беларуси также отметил, что новый состав парламента начинает работу в непростой период разгара торговых войн и барьеров, и здесь важно сохранить преемственность экономического курса и динамику роста благосостояния белорусов. А залог успеха прост: политическая стабильность в стране и слаженная работа всех ветвей власти, в том числе и парламента.
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Белорусский лидер провел встречу с депутатами прежнего и нового созывов и обсудил с ними насущные проблемы.
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