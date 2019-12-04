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"Надо сберечь страну" Чего так боится Лукашенко?
Источник материала: Партизан
Во время назначения нового главы своей Администрации Лукашенко говорил странные вещи.
Напомним,
"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну", - сказал Лукашенко во время назначения (цитата по
Интересно, что именно угрожает нашей стране спустя почти 30 лет после получения независимости, что ее "надо сберечь" - предстоящая "интеграция" с Россией, до которой ее довел Лукашенко, или очередные президентские выборы?
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Во время назначения нового главы своей Администрации Лукашенко говорил странные вещи.
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