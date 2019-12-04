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Лукашенко сменил руководство Администрации президента
05.12.2019 15:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
president.gov.by
Наталья Кочанова больше не глава Администрации президента. Ей на смену пришел Игорь Сергеенко, а заместителем главы Администрации стала Ольга Чуприс.
Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва, сообщает пресс-служба президента.
В настоящее время генерал-майор Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Беларуси, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям.
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Наталья Кочанова больше не глава Администрации президента. Ей на смену пришел Игорь Сергеенко, а заместителем главы Администрации стала Ольга Чуприс.
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