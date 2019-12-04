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Премьер России Дмитрий Медведев про интеграцию: «Беларуси не нужно бояться, любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета»
05.12.2019 15:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Между тем Дмитрий Медведев уже успел прокомментировать интеграцию Беларуси и России в интервью российским телеканалам. В прямом эфире он заявил, что Беларусь «заложила прочный фундамент для развития отношений между странами». Напомним, сегодня белорусский президент
— Нам все время говорят: «Мы не собираемся поступаться суверенитетом». Так и не надо ничем поступаться, с одной стороны. Но с другой стороны, любая интеграция — напомню простую юридическую истину — это частичное уменьшение суверенитета, и мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз, —
Медведев рассказал, что в 1999 году он видел договор о Союзном государстве и проверял его на соответствие законодательству. Российский премьер назвал документ добротным, но «все изменилось», и нужно проанализировать, какие нормы работают, а какие — нет. Медведев добавил, что интеграционные вопросы он будет обсуждать завтра, 6 декабря, вместе с премьером Беларуси Сергеем Румасом.
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Премьер России Дмитрий Медведев про интеграцию: «Беларуси не нужно бояться, любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета»
Между тем Дмитрий Медведев уже успел прокомментировать интеграцию Беларуси и России в интервью российским телеканалам. В прямом эфире он заявил, что Беларусь...
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