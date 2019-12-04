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Определены финалистки городского этапа «Мисс Беларусь»

05.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

 Кулешова Мария и Юлия Ратайко стали финалистками городского этапа “Мисс Беларусь”. Как проходил отбор, мы расскажем в ближайшем номере “КВ”.

Определены финалистки городского этапа «Мисс Беларусь»

Юлия Ратайко 

Определены финалистки городского этапа «Мисс Беларусь»

Мария Кулешова 

 

 
 
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Определены финалистки городского этапа «Мисс Беларусь»
 
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