Кулешова Мария и Юлия Ратайко стали финалистками городского этапа “Мисс Беларусь”. Как проходил отбор, мы расскажем в ближайшем номере “КВ”.
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Определены финалистки городского этапа «Мисс Беларусь»
05.12.2019 — Разное | Кобринский вестник
Источник материала: Кобринский вестник
Кулешова Мария и Юлия Ратайко стали финалистками городского этапа “Мисс Беларусь”. Как проходил отбор, мы расскажем в ближайшем номере “КВ”.
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Определены финалистки городского этапа «Мисс Беларусь»
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