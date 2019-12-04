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Сборная Беларуси по футболу определилась с соперниками на товарищеские матчи
Источник материала: Tut.by
В рамках подготовки к выездному матчу плей-офф чемпионата Европы УЕФА 2020 против Грузии, который состоится 26 марта, национальная сборная Беларуси проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 26 февраля следующего года.
23 февраля «белакрылыя» проведут товарищеский матч со сборной Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах. Поединок состоится в городе Дубай. Затем команда Михаила Мархеля отправится в Софию, где 26 февраля сыграет с Болгарией.
На данный момент национальная сборная Узбекистана, представляющая Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) занимает 85 строчку рейтинга ФИФА, в то время как Болгария располагается на 59 месте.
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В рамках подготовки к выездному матчу плей-офф чемпионата Европы УЕФА 2020 против Грузии, который состоится 26 марта, национальная сборная Беларуси проведет...
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