Владимир Кравцов: Скидель значительно обновится в рамках подготовки к «Дажынкам-2020»

Источник материала: Вороновская газета





Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов в ходе приема граждан в Скидельском горисполкоме.

Большая часть вопросов касалась проблем, которые существуют в Скиделе и близлежащих населенных пунктах.

– Многое делается по благоустройству и развитию города-спутника областного центра. В рамках Указа Президента №214 «О развитии городов–спутников» сформирован Генеральный план развития города. В соответствии с ним и работаем. И на следующий год разработана программа развития города. Тем более, что в Скиделе пройдет областной фестиваль тружеников села «Дажынкі-2020». В ходе подготовки к празднику особое внимание будет уделено развитию социальной сферы, – отметил Владимир Кравцов.

В этом году в Скиделе модернизировали среднюю школу №1. Хорошие условия созданы для обучения, обновлены учебные классы, спортивная зона, актовый зал, пищеблок и столовая. Все сделано в соответствии с современными требованиями и нормативами. Многое предстоит сделать в будущем году.





– Намечена большая программа по развитию уличной дорожной сети. Сегодня жители поднимали вопрос благоустройства улиц. И эта работа будет вестись в рамках намеченных планов. В следующем году в Скиделе построим детский сад. Этот вопрос также волнует скидельчан. Были нарекания по предоставлению медицинских услуг. Здесь работает современная поликлиника, но есть вопросы организационного характера, которые необходимо оперативно решить, – акцентировал председатель облисполкома.

Продолжится строительство жилья. И об этом шла речь во время приема граждан.

– Этот вопрос очень важен. Город развивается. Мы предполагаем, что за ближайшие пять лет количество населения здесь возрастет в разы. Понадобятся жилье, рабочие места, поэтому упор будет сделан на развитие существующих предприятий, создание новых производств. Сегодня на приеме были предприниматели, которые сделали ряд конкретных предложений в этом направлении. Для нас это очень интересные темы, над которыми предстоит поработать, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Были на приеме и представители фермерских хозяйств.

– Традиционная проблема ­ – выделение дополнительного земельного участка. У нас земля не пустует, тем более в Гродненском районе она очень востребована. Поэтому эти вопросы решаются не так просто. Если люди стремятся своим трудом, своим умением что-то произвести на земле, то им надо помочь. Моя задача вместе с коллегами эти вопросы решить, – считает председатель облисполкома.





Хозяин хутора возле деревни Глиняны обратился по поводу предоставления дополнительного участка для развития фермерства. Ему уже предлагались участки в Брузгах, Поречье. Но фермер считает, что они находятся далеко и использование их повлечет дополнительные расходы. Председатель облисполкома дал поручение председателю Гродненского райисполкома Яну Василевскому дополнительно изучить вопрос и найти приемлемое решение.

Скидельчан волновала проблема благоустройства улицы Зеленая. Работы здесь начались, пешеходные дорожки благоустраиваются. Обратившиеся на прием считают, что деревья здесь высадили близко к коммуникациям и вместо них лучше обустроить клумбы. Как пояснил председатель Скидельского горисполкома Александр Лозовик, посадка деревьев согласована со службами, на балансе которых находятся коммуникации. Жители улицы могут принять участие в создании клумб.





Жительница города обратилась по вопросу включения родовой усадьбы Элизы Ожешко в деревне Мильковщина в областную программу развития туризма. Ежегодно усадьбу и музей посещают сотни туристов. Владимир Кравцов дал поручение руководителям управлений культуры и спорта и туризма облисполкома оказать всяческое содействие в решении этого вопроса, включить этот объект в новые туристические маршруты, которые формируются в связи с расширением безвизовой зоны.

Директор ООО «Типография Спектр» предложил включить Скидель в свободную экономическую зону. Предприятие производит этикетки и упаковку. Наладили поставки продукции на экспорт в Грузию, Азербайджан, Россию. СЭЗ расширяется, но для включения в нее Скиделя должно быть серьезное обоснование. Председатель облисполкома дал поручение комитету экономики облисполкома и Администрации СЭЗ «Гродноинвест» изучить данный вопрос.

Владимир Кравцов также поручил руководству Гродненского района и города Скиделя чаще встречаться с людьми, информировать население о планах обновления города в будущем году.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by