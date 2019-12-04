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Александр Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя

05.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении главой Администрации Президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы Администрации — Ольги Чуприс, передает корреспондент БЕЛТА.

Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

Александр Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя

В настоящее время генерал-майор Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Беларуси, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям.

Кроме того, Александр Лукашенко принял решение направить в Совет Республики по президентской квоте Михаила Русого, Анатолия Исаченко и Сергея Рачкова.

Александр Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя

«Что касается Администрации Президента, то, Игорь Петрович, я сошелся на вашей кандидатуре. Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего — ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что Администрация — это политический штаб Президента, фактически его лицо. «Я долго колебался, перебирая разные предложения. Думаю, для вас это будет работа подходящая. С Вакульчиком (председатель КГБ Валерий Вакульчик. — Прим. БЕЛТА) я говорил, предупреждал его, что ему придется с главой Администрации сотрудничать тесно. Ну, и Наталья Ивановна (Кочанова) от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт. В Администрации очень тяжелая работа, а главой Администрации — это горячая сковородка», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя

«Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну», — подчеркнул Президент.

Говоря о кандидатуре Ольги Чуприс, глава государства охарактеризовал ее как человека образованного, ученого, грамотного, имеющего опыт конституционной работы. «Нам очень сейчас нужен (и это востребовано жизнью) человек от науки, который умеет донести до людей языком юридическим, а иногда и простым, сложные юридические понятия и нормы, который умеет разговаривать в любой аудитории», — отметил он.

В новой должности заместителя главы Администрации Президента Ольге Чуприс предстоит, в частности, курировать вопросы законодательного регулирования, организовать работу по корректировке Конституции. «Запрос в обществе на новую конституцию уже существует. Нам придется как минимум корректировать некоторые положения Конституции, переформатировать власть, где-то догрузить правительство, парламент, — сказал Александр Лукашенко. — Конечно, глава Администрации будет этим заниматься, но весь груз ответственности ляжет на вас».

«Государственно-правовое управление Администрации (работу которого будет курировать Ольга Чуприс. — Прим. БЕЛТА) — это чистилище, фильтр. Через него не должны пройти нормы законов, которые будут во вред государству, будут разрушать курс, который сегодня принят», — подчеркнул Президент.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении главой Администрации Президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы Администрации — Ольги...
 
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