Первые электродома в стране с ценой квадратного метра «по пятьсот»: показываем, как они выглядят

Источник материала: Tut.by

В Барановичах готовятся к вводу многоэтажный «электродом». Особенность новостройки — отопление в нем от электричества, вода подогревается в электробойлере. Какие еще есть особенности?



Фото: realt.by

В городе это уже второй многоэтажный «электродом» — первый 90-квартирный десятиэтажный сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Он стал одним из первых домов в стране с электрической системой отопления и подогрева воды. Известно, что в ближайшее время в городе построят еще восемь.



Фото: realt.by

И первый, и второй дом панельные, с квартирами стандартных планировок. В каждой квартире установлена электроплита, электрический котел и водонагреватель. У каждой семьи по два электрических счетчика. Один показывает расход электричества на отопление и подогрев воды — электроэнергия на эти цели оплачивается по специальному тарифу, по 0,0335 рубля за кВт*ч. Второй — на освещение и другие нужды (по 0,1484 рубля за кВт*ч — такой тариф применяется во всех домах, где есть электроплиты). Обычный тариф на электроэнергию в квартирах, где нет электрических плит и водонагревательных приборов, составляет 0,1746 рубля за кВт*ч.



Фото: realt.by

Как сообщает realt.by , заказчик строительства нового «электродома» — УКС города Барановичи, генподрядчик — «Брестжилстрой». Очевидный плюс таких типов домов — к ним не нужно прокладывать теплотрассы и газопровод. Трансформаторная подстанция построена прямо во дворе новостройки, к ней подведена линия электропередачи, откуда идет разводка по электрощитовым — их в доме три (в обычном всего одна).

На сегодня это самый большой из всех «электродомов» в стране. Полная мощность новостройки — около 625 кВт. Это в три раза больше, чем в обычной многоэтажке.



Фото: realt.by

Все квартиры в новостройке оборудованы электрокотлами на 4 кВт — они установлены на кухне. За счет него нагревается вода в радиаторах.

Воду для ванной комнаты и кухни подогревают электробойлеры в санузлах. В «однушках» и «двушках» установлены водонагреватели емкостью на 80 литров, в трехкомнатных — 100. Оба прибора работают в автономном режиме с возможностью регулировать температуру вручную.









Все квартиры в первом «электродоме» давно куплены, во втором — распродаются. Цена квадратного метра в необычной новостройке — до 1 тысячи рублей. Это средняя цена для новостроек по городу.

В отличие от первого дома, все квартиры в новостройке сдаются без отделки. На окнах установлены стеклопакеты с системой микропроветривания и замками для безопасности, в помещениях реализована чистовая разводка до розеток, установлены котлы для подогрева и бойлеры, счетчики, электроплиты, электрозмеевики и унитазы, на лоджиях «теплые» стеклопакеты и витражное остекление в пол.

Неоспоримые плюсы — в каждой квартире можно самостоятельно регулировать отопление, включать и выключать котел по своему желанию. Не придется испытывать и неудобства, связанные с отключением горячей воды.









Как ранее сообщал i ntex-press , отопление и подогрев 6 кубов воды в квартире площадью 60 кв. м в доме с электрической системой отопления и подогрева воды стоит примерно 40 рублей.