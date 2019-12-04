ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые электродома в стране с ценой квадратного метра «по пятьсот»: показываем, как они выглядят

05.12.2019 15:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Барановичах готовятся к вводу многоэтажный «электродом». Особенность новостройки — отопление в нем от электричества, вода подогревается в электробойлере. Какие еще есть особенности?


Фото: realt.by

В городе это уже второй многоэтажный «электродом» — первый 90-квартирный десятиэтажный сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Он стал одним из первых домов в стране с электрической системой отопления и подогрева воды. Известно, что в ближайшее время в городе построят еще восемь.


Фото: realt.by

И первый, и второй дом панельные, с квартирами стандартных планировок. В каждой квартире установлена электроплита, электрический котел и водонагреватель. У каждой семьи по два электрических счетчика. Один показывает расход электричества на отопление и подогрев воды — электроэнергия на эти цели оплачивается по специальному тарифу, по 0,0335 рубля за кВт*ч. Второй — на освещение и другие нужды (по 0,1484 рубля за кВт*ч — такой тариф применяется во всех домах, где есть электроплиты). Обычный тариф на электроэнергию в квартирах, где нет электрических плит и водонагревательных приборов, составляет 0,1746 рубля за кВт*ч.


Фото: realt.by

Как сообщает realt.by, заказчик строительства нового «электродома» — УКС города Барановичи, генподрядчик — «Брестжилстрой». Очевидный плюс таких типов домов — к ним не нужно прокладывать теплотрассы и газопровод. Трансформаторная подстанция построена прямо во дворе новостройки, к ней подведена линия электропередачи, откуда идет разводка по электрощитовым — их в доме три (в обычном всего одна).

На сегодня это самый большой из всех «электродомов» в стране. Полная мощность новостройки — около 625 кВт. Это в три раза больше, чем в обычной многоэтажке.


Фото: realt.by

Все квартиры в новостройке оборудованы электрокотлами на 4 кВт — они установлены на кухне. За счет него нагревается вода в радиаторах.

Воду для ванной комнаты и кухни подогревают электробойлеры в санузлах. В «однушках» и «двушках» установлены водонагреватели емкостью на 80 литров, в трехкомнатных — 100. Оба прибора работают в автономном режиме с возможностью регулировать температуру вручную.



Все квартиры в первом «электродоме» давно куплены, во втором — распродаются. Цена квадратного метра в необычной новостройке — до 1 тысячи рублей. Это средняя цена для новостроек по городу.

В отличие от первого дома, все квартиры в новостройке сдаются без отделки. На окнах установлены стеклопакеты с системой микропроветривания и замками для безопасности, в помещениях реализована чистовая разводка до розеток, установлены котлы для подогрева и бойлеры, счетчики, электроплиты, электрозмеевики и унитазы, на лоджиях «теплые» стеклопакеты и витражное остекление в пол.

Неоспоримые плюсы — в каждой квартире можно самостоятельно регулировать отопление, включать и выключать котел по своему желанию. Не придется испытывать и неудобства, связанные с отключением горячей воды.



Как ранее сообщал intex-press, отопление и подогрев 6 кубов воды в квартире площадью 60 кв. м в доме с электрической системой отопления и подогрева воды стоит примерно 40 рублей.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах показали второй многоэтажный дом на электричестве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент назначил нового главу своей Администрации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика