Эйфелеву башню закрыли для туристов

Источник материала: Вороновская газета





Такое решение приняли власти страны в связи с всеобщей забастовкой во Франции, сообщается в Twitter достопримечательности

Меры будут действовать только 5 декабря, так как во Франции проходит забастовка профсоюзов против пенсионной реформы. Забастовка организована в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым некоторые работники, например, железнодорожники, энергетики, юристы и работники Парижской оперы могут выходить на пенсию раньше и получать больше.

Кроме этого, в стране не работает общественный транспорт, закрыты многие учреждения. В связи с этим посольство Беларуси во Франции порекомендовало белорусам воздержаться от поездок в страну и от походов по туристическим достопримечательностям.

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