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Бобруйскагромаш поставит в Сербию в 2020 году сельхозтехнику на сумму более 500 тысяч евро

05.12.2019 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бобруйскагромаш поставит в Сербию в 2020 году сельхозтехнику на сумму более 500 тысяч евро

bobruiskagromach.com

Белорусский холдинг и сербская компания Agropanonka MTZ Finke d.o.o заключили контракт на поставку сельхозтехники на сумму более 500 тысяч евро, сообщили в «Бобруйскагромаше».

Документ был подписан на сербско-белорусском бизнес-форуме в Белграде. В соответствии с условиями контракта техника будет поставляться в течение 2020 года.

Рынок Сербии является одним из наиболее перспективных для холдинга «Бобруйскагромаш» в Европе. Сотрудничество с компанией Agropanonka MTZ Finke d.o.o начато только в середине 2019 года и развивается опережающими темпами.

Реализация достигнутых во время визита договоренностей приведет к увеличению продаж сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в Республике Сербия, а также позволит вывести двухстороннее сотрудничество на новый высокий уровень.

 
 
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Белорусский холдинг и сербская компания Agropanonka MTZ Finke d.o.o заключили контракт на поставку сельхозтехники на сумму более 500 тысяч евро, сообщили в «Бобруйскагромаше».
 
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