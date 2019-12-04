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Бобруйскагромаш поставит в Сербию в 2020 году сельхозтехнику на сумму более 500 тысяч евро
05.12.2019 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
bobruiskagromach.com
Белорусский холдинг и сербская компания Agropanonka MTZ Finke d.o.o заключили контракт на поставку сельхозтехники на сумму более 500 тысяч евро, сообщили в «Бобруйскагромаше».
Документ был подписан на сербско-белорусском бизнес-форуме в Белграде. В соответствии с условиями контракта техника будет поставляться в течение 2020 года.
Рынок Сербии является одним из наиболее перспективных для холдинга «Бобруйскагромаш» в Европе. Сотрудничество с компанией Agropanonka MTZ Finke d.o.o начато только в середине 2019 года и развивается опережающими темпами.
Реализация достигнутых во время визита договоренностей приведет к увеличению продаж сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в Республике Сербия, а также позволит вывести двухстороннее сотрудничество на новый высокий уровень.
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Белорусский холдинг и сербская компания Agropanonka MTZ Finke d.o.o заключили контракт на поставку сельхозтехники на сумму более 500 тысяч евро, сообщили в «Бобруйскагромаше».
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