ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слуцкий лесхоз назвал цены на живые ели и сосны к Новому году

05.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий лесхоз назвал цены на живые ели и сосны к Новому году

Фото: МЛЫН.BY

Продажа живых елей и сосен в Слуцке стартует предварительно с 20 декабря. Об этом SlutskGorod сообщили в  ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

Как пояснил Александр Пинчук, инженер по лесозаготовкам и переработке Слуцкого лесхоза, пока дата и торговые площадки для ёлочных базаров не согласованы. Ориентировочно они начнут работу 20-23 декабря и разместятся в трёх местах - около универмага «Слуцк», рядом с ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» и на мини-рынке 11 городка.

Новогодние ели и сосны случчане смогут приобрести до 31 декабря по следующим ценам:

до 1 метра —10 рублей;

от 1, 01 до 2 метров —12 рублей;

от 2, 01 до 3 метров —15 рублей;

Кроме того можно будет купить метровое дерево в кадке за 30 рублей.

Букет из хвойных веток можно будет купить за 4 рубля.

Более высокие ели и сосны рекомендуют предварительно заказать в лесничествах ГЛХУ «Слуцкого лесхоза» по следующим номерам:

  • Амговичское  8 (01795) 9 75 44
  • Воробьёвское  8 (01795) 7 77 51
  • Гольчицкое  8 (01795) 3 29 60
  • Жилин-Бродское  8 (01795) 9 25 53
  • Селицкое  8 (01713) 2 18 89
  • Уречское  8 (01794) 5 61 45

Цены на новогодние деревья высотой от 3 метров можно уточнить у лесничих.

Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажа живых елей и сосен в Слуцке стартует предварительно с 20 декабря. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Анастасия Ивлеева спросила у Дмитрия Медведева о судьбе YouTube в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика