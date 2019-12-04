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Слуцкий лесхоз назвал цены на живые ели и сосны к Новому году
05.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото: МЛЫН.BY
Продажа живых елей и сосен в Слуцке стартует предварительно с 20 декабря. Об этом SlutskGorod сообщили в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
Как пояснил Александр Пинчук, инженер по лесозаготовкам и переработке Слуцкого лесхоза, пока дата и торговые площадки для ёлочных базаров не согласованы. Ориентировочно они начнут работу 20-23 декабря и разместятся в трёх местах - около универмага «Слуцк», рядом с ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» и на мини-рынке 11 городка.
Новогодние ели и сосны случчане смогут приобрести до 31 декабря по следующим ценам:
до 1 метра —10 рублей;
от 1, 01 до 2 метров —12 рублей;
от 2, 01 до 3 метров —15 рублей;
Кроме того можно будет купить метровое дерево в кадке за 30 рублей.
Букет из хвойных веток можно будет купить за 4 рубля.
Более высокие ели и сосны рекомендуют предварительно заказать в лесничествах ГЛХУ «Слуцкого лесхоза» по следующим номерам:
Цены на новогодние деревья высотой от 3 метров можно уточнить у лесничих.
Slutsk-Gorod.by
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Продажа живых елей и сосен в Слуцке стартует предварительно с 20 декабря.
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