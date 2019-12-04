Слуцкий лесхоз назвал цены на живые ели и сосны к Новому году

Источник материала: Слуцк Город





Фото: МЛЫН.BY

Продажа живых елей и сосен в Слуцке стартует предварительно с 20 декабря. Об этом SlutskGorod сообщили в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

Как пояснил Александр Пинчук, инженер по лесозаготовкам и переработке Слуцкого лесхоза, пока дата и торговые площадки для ёлочных базаров не согласованы. Ориентировочно они начнут работу 20-23 декабря и разместятся в трёх местах - около универмага «Слуцк», рядом с ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» и на мини-рынке 11 городка.

Новогодние ели и сосны случчане смогут приобрести до 31 декабря по следующим ценам:

до 1 метра —10 рублей;

от 1, 01 до 2 метров —12 рублей;

от 2, 01 до 3 метров —15 рублей;

Кроме того можно будет купить метровое дерево в кадке за 30 рублей.

Букет из хвойных веток можно будет купить за 4 рубля.

Более высокие ели и сосны рекомендуют предварительно заказать в лесничествах ГЛХУ «Слуцкого лесхоза» по следующим номерам:

Амговичское 8 (01795) 9 75 44

Воробьёвское 8 (01795) 7 77 51

Гольчицкое 8 (01795) 3 29 60

Жилин-Бродское 8 (01795) 9 25 53

Селицкое 8 (01713) 2 18 89

Уречское 8 (01794) 5 61 45

Цены на новогодние деревья высотой от 3 метров можно уточнить у лесничих.

Slutsk-Gorod.by