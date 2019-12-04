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Пассажиры поругались с контролерами. Спросили в «Минсктрансе», как успеть купить билет у водителя

05.12.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин сообщил о конфликте с контролерами. Он говорит, что «просто не успел пробить билет». Заодно мужчина указывает на то, что иногда пассажиру просто некогда купить талон у водителя: во время движения его нельзя отвлекать, а на следующей остановке уже могут войти контролеры. Спросили, что обо всем этом думают в «Минсктрансе».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Конфликт с контролерами у Сергея случился в воскресенье 24 ноября. Рассказывает: вошел в автобус № 133 на остановке «Некрасова».

— Автобус был полупустой. Я не помню, в какую дверь вошел, не буду врать, что в первую, но сразу же двинулся к водителю. Автобус тронулся, двери закрылись. Водитель разговаривал по телефону, ну я думаю: ладно. Монеткой в два рубля постучал по стеклу, обозначил себя — тот кивнул, меня заметил. Водитель был занят разговором примерно до середины остановки. Когда автобус остановился у следующей, мне продали талоны — я попросил три, чтобы водителю было проще дать сдачу с двух рублей. Поворачиваюсь, чтобы пробить билет — а тут входят контролеры. Ну и все: почему не пробито, ты ж раньше зашел?

Разгорелся спор, штраф платить мужчина отказался, покидать автобус — тоже. За него активно заступались другие пассажиры — Сергей даже снял перепалку с контролерами на видео.

— Я себя абсолютно не считаю неправым. Водителя во время движения отвлекать нельзя — знаю с детства. Я вошел в автобус, пришел платить, купил билет, собирался его пробить, а соревноваться с контролерами — успел это сделать или нет, — это какой-то цирк.

На место приезжала милиция, 4 декабря Сергей ходил на разбирательство в «Минсктранс». Итог: штраф в 0,5 базовой величины.

— Я заплачу и забуду, но это ловушка от «Минсктранса», — считает минчанин. — Если ты зашел и автобус поехал, то ты и отвлекать водителя не можешь и приобрести билет не можешь. Даже если хочешь.

«Минсктранс»: пассажир не прав, но коллизии в правилах есть

В «Минсктрансе» TUT.BY рассказали, что отсмотрели видеозапись из автобуса, на котором ехал пассажир.

— Он проехал две остановки с непрокомпостированным талоном. Пассажир вошел на остановке «Некрасова», подошел к водителю, когда автобус остановился на следующей («Измайловской». — TUT.BY) — купил талончик, потом поехал дальше. Контролеры вошли уже на новой остановке («Базисной», — TUT.BY), — объяснила начальник юридического отдела «Минсктранса» Регина Иванникова.

На предприятии уверены, что контролеры действовали по закону. Безбилетника привлекли к административной ответственности.

«Минсктранс» напоминает: по правилам перевозок автомобильным транспортом пассажир без билета должен входить в автобус именно в переднюю дверь.

— Договор перевозки пассажиров является публичным договором и считается заключенным с момента посадки в транспортное средство. Зашел — должен оплатить. Водители автобусов предупреждены, что они не должны ехать, пока не обилетят всех, кто желает купить талон.

На предприятии ссылаются на разъяснения Министерства транспорта: если пассажир входит в автобус не в переднюю дверь, апелляция к тому, что он не успел подойти к водителю и оплатить, не принимается как оправдание.

Во время рейда с контролерами TUT.BY наблюдал, как штрафуют пассажиров автобусов, которые только шли по салону к водителю за талоном.

При этом контролеры объясняли: «В электрическом транспорте по-другому: там пассажир должен оплатить проезд в течение одной остановки».

—  Про переднюю дверь сказано только в правилах автомобильных перевозок, — подтверждает Регина Иванникова. — По троллейбусам такого нет. В электротранспорте с момента посадки до следующей остановки пассажир должен купить билет и закомпостировать его, или приложить карту к валидатору.

— Как же пассажиру не запутаться?

— Есть коллизии, от которых страдают и пассажиры, и перевозчик.

— Чтобы купить билет в троллейбусе «в течение остановки», я могу отвлечь водителя?

— Отвлекать водителей в течение остановки у пассажиров нет права. И если на следующей остановке заходит контролер — тоже может возникнуть конфликт. Мы выступаем за то, чтобы устранить различия между правилами для автобусов и троллейбусов и трамваев. Ведь контрольная служба одна, перевозчик — один.

В официальном ответе на запрос редакции «Минсктранс» сообщил, что сейчас на рассмотрении в Министерстве транспорта находятся предложения предприятия по совершенствованию правового регулирования рынка перевозок. В том числе «Минсктранс» просит установить «максимально единообразный подход к перевозке пассажиров как автомобильным, так и городским электрическим транспортом».

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Теги: Минск
 
 
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Минчанин сообщил о конфликте с контролерами. Он говорит, что «просто не успел пробить билет». Заодно мужчина указывает на то, что иногда пассажиру просто некогда...
 
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