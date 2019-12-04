Матч с темнокожими футболистами в Италии назвали «черной пятницей»

Источник материала: Tut.by

Одна из трех крупнейших итальянских спортивных ежедневных газет Corriere dello Sport в свежем номере сделала анонс пятничного матча Италии по футболу, поместив на обложку форварда миланской команды Ромелу Лукаку и защитника римлян Криса Смоллинга с заголовком «Черная пятница».

«Фиорентина», «Интер» и «Рома» раскритиковали издание за этот «креатив». Например, в твиттере «Ромы» отреагировали на обложку с помощью мема «абсолютно никто».

No one: Absolutely nobody: Not a single soul: Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Напомним, «Интер» сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 37 очков в 14 турах. «Рома» располагается на пятом месте, имея в активе 28 очков.

Матч между ними состоится завтра, 6 декабря, на стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 22.45.