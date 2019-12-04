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Матч с темнокожими футболистами в Италии назвали «черной пятницей»

05.12.2019 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из трех крупнейших итальянских спортивных ежедневных газет Corriere dello Sport в свежем номере сделала анонс пятничного матча Италии по футболу, поместив на обложку форварда миланской команды Ромелу Лукаку и защитника римлян Криса Смоллинга с заголовком «Черная пятница».

«Фиорентина», «Интер» и «Рома» раскритиковали издание за этот «креатив». Например, в твиттере «Ромы» отреагировали на обложку с помощью мема «абсолютно никто».

Напомним, «Интер» сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 37 очков в 14 турах. «Рома» располагается на пятом месте, имея в активе 28 очков.

Матч между ними состоится завтра, 6 декабря, на стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 22.45.

 
 
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На обложке газеты изобразили Лукаку и Смоллинга.
 
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