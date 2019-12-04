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В США раскрыли, почему систему истребителя пятого поколения F-22 невозможно взломать
Источник материала: Tut.by
Первый истребитель пятого поколения ВВС США — F-22 Raptor — помимо скорости, вооружения и малозаметности имеет еще одно весомое преимущество. Его системы не смогут взломать даже профессиональные хакеры,
F-22 — самый продвинутый в США истребитель завоевания господства в воздухе, он может обнаруживать самолеты противника на большом расстоянии. При этом программное обеспечение ультрасовременного самолета написано на технологиях 1983 года — поэтому взлом таких простых, но надежных программ очень затруднен.
При этом технологии 35-летней давности вполне позволяют истребителю пятого поколения эффективно выполнять свои задачи и пока не требуют срочной замены на более новое и сложное программное обеспечение. По мнению американских военных, это дает F-22 преимущество над российскими и китайскими самолетами.
F-22 — один из двух американских серийных истребителей пятого поколения, он производился с 1997 по 2011 год. Всего произведено около 200 самолетов.
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Истребитель пятого поколения имеет программное обеспечение 35-летней давности.
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