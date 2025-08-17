Новости бизнеса за 11 — 17 августа 2025 года

Источник материала: ProBusiness

Возможности для бизнеса в ОАЭ, как не стоит компаниям продвигать ESG-повестку и почему предприниматели часто продают имущество для развития своего дела. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Белорусские предприниматели могут получить серьезные преимущества при выходе на рынок ОАЭ — от налоговых льгот до упрощенной логистики. Разбираемся , какие возможности открываются и как ими воспользоваться.

Юридические аспекты работы общепита: какие документы должны быть в порядке, чтобы избежать проверок и санкций. Практические советы для владельцев кафе и ресторанов.

Полезное для бизнеса

ESG-стратегии в моде, но не все компании подходят к ним осознанно. Как избежать greenwashing и сделать социальные проекты по-настоящему эффективными?

Истории бизнеса

История предпринимателя , который прошел путь от сотрудника фастфуда до владельца успешного бизнеса. Какие ошибки он совершил и как преодолел кризисы?

Как продавец строительного рынка построил крупный бизнес и стал успешным предпринимателем. Главное в материале — поиск поставщиков, масштабирование и умение «тушить пожары».