Новости бизнеса за 11 — 17 августа 2025 года
17.08.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Возможности для бизнеса в ОАЭ, как не стоит компаниям продвигать ESG-повестку и почему предприниматели часто продают имущество для развития своего дела. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Белорусские предприниматели могут получить серьезные преимущества при выходе на рынок ОАЭ — от налоговых льгот до упрощенной логистики.
Юридические аспекты работы общепита: какие документы должны быть в порядке, чтобы избежать проверок и санкций.
Полезное для бизнеса
ESG-стратегии в моде, но не все компании подходят к ним осознанно. Как избежать
Истории бизнеса
История
Как продавец строительного рынка
Искусство может стать частью бизнеса: это доказал основатель галереи FARBA.
