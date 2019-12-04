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Белорусские биатлонистки сражаются в индивидуальной гонке. Онлайн

05.12.2019 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В шведском Эстерсунде проходит первая женская индивидуальная гонка сезона. Беларусь представляют Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Ирина и Елена Кручинкины.


Фото: Денис Костюченко, Белорусская федерация биатлона

Первой из белорусок стартует Ирина Кривко — 28 стартовый номер. 37-й на дистанцию убежит Елена Кручинкина, 56-й — Динара Алимбекова. Последней из белорусок индивидуалку начнет Ирина Кручинкина — ее стартовая позиция 101.

Всего в индивидуальной гонке Эстерсунда примут участие 103 спортсменки.

Главные фаворитки биатлонной классики: норвежки Тириль Экхофф (5) и Марте Ройзеланд (6), итальянки Доротея Вирер (11) и Лиза Виттоцци (32), шведка Ханна Оберг (14), финка Кайса Макарайнен (13), немка Денизе Херрманн (20) и чешка Маркета Давидова (44).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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В шведском Эстерсунде проходит первая женская индивидуалка сезона. Беларусь представляют Ирина Кривко, Динара Алимбекова и сестры Кручинкины.
 
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