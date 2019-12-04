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Белорусское "политбюро". Им уже за 70, но так не хочется уходить из власти
Источник материала: Партизан
Количество мастодонтов в белорусской власти растет.
Владимир Семашко
Как-то совсем незаметно две недели назад Владимир Семашко отметил 70-летний юбилей. Не было ни официальных сообщений, ни поздравлений – промолчал и Александр Лукашенко.
Несмотря на впечатляющий возраст, «не старый и не больной» по выражению руководителя страны чиновник продолжает работать «на линии прорыва». К должности белорусского посла в России весной текущего года он добавил статус вице-премьера по вопросам деятельности в рамках "союзного государства".
Этот год получается для Семашко сложным. Несмотря на имидж успешного переговорщика, Москва на уступки не пошла.
К тому же посол еще неудачно высказался, заставив многих испугаться появления общего с Россией парламента и правительства.
Во власти Семашко с 2001 года – сколько ему еще осталось там работать, знает, наверное, только Лукашенко. Многое, конечно, будет зависеть от здоровья чиновника.
Владимир Андрейченко
Бывшему партийному работнику и "губернатору" Витебской области в этом году также стукнуло 70 лет. И Владимир Андрейченко останется во власти еще минимум на четыре года.
Чиновника предсказуемо признали победителем на недавних парламентских выборах. Небольшая интрига лишь в том, останется ли он в новом составе Палаты представителей председателем или займет должность пониже.
Нежелание Лукашенко что-либо существенно менять в парламенте, вполне понятно.
Есть как минимум три причины, почему руководитель страны ценит Андрейченко: он гарантирует покорное одобрение законопроектов, не допускает на заседаниях бурных дискуссии и высказывается по серьезным поводам только тогда, когда этого от него хочет Лукашенко.
Михаил Мясникович
Чиновник пришел во власть еще в советские времена. Стартовав с поста министра ЖКХ БССР, Михаил Мясникович несколько десятилетий занимал самые высокие посты в независимой Беларуси.
После состоявшихся в ноябре парламентских выборов чиновник уходит с поста руководителя Совета Республики – но не из власти. Накануне 70-летия (юбилей он отпразднует следующей весной) Мясниковичу пообещали пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
С учетом опыта чиновника, хорошего здоровья и доверия со стороны Лукашенко можно предположить, что Мясникович может замахнуться на то, чтобы встретить во власти и свое 75-летие.
Хотя, конечно, от возраста не убежишь: внимательные журналисты заметили, что в кабинете чиновника нет компьютера.
Валентин Сукало
В это непросто поверить, но руководителю Верховного Суда уже 77 лет. Избравшись президентом, Лукашенко сделал его министром юстиции и продолжает доверять до сих пор.
Казалось, Валентина Сукало могут с почестями проводить на пенсию после торжественного открытия нового фундаментального здания Верховного Суда весной текущего года. Но нет.
Несколько месяцев назад Сукало напомнил о себе, покритиковав работников Следственного комитета за давление на судей во время процесса по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача.
Уходить на пенсию он явно не собирается.
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Количество мастодонтов в белорусской власти растет.
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