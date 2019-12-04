Один из самых популярных баров Минска откроет филиал во Львове

Источник материала: Tut.by

Во Львове откроется филиал одного из самых успешных минских баров. Речь о мексиканском заведении el Pushka, которое работает на Герцена, 12. О запуске «Эль Пушки» в одном из самых популярных у туристов городов Украины в Facebook сообщил совладелец проекта Михаил Коноваленко.



el Pushka. Фото: agentika.com

Коноваленко написал, что у него есть хорошая новость для жителей Львова. Да и для минчан тоже.

— Филиал бара el Pushka уже совсем скоро откроется в городе-красавце Львове. Все будет как вы любите. Вкусные и яркие коктейли, горячие латиноамериканские ритмы, страстные танцы и даже наш любимый дизайнер тут с нами. Ну и конечно же бонус, у нас будет лучшая барная команда Львова, появится большой выбор тако и закусок.

Он также отметил, что бар откроется довольно скоро. Возможно, в этом месяце.

Напомним, что в этом году el Pushka получила «барный «Оскар» в категории «Лучший этнобар». Речь о премии Barproof Award 2019, которую присуждают лучшим питейным заведениям в России и на территории ближнего зарубежья.

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