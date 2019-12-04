«Белавиа» планирует закупить в 2020 году девять самолетов Boeing

Как стало известно, воздушный флот белорусской авиакомпании «Белавиа» в 2020 году планируют пополнить девятью новыми самолетами. Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей АВРАМЕНКО, среди них поступление двух самолетов Boeing 737-800 в лизинг и семи самолетов нового поколения Boeing 737 MAX 8, пишет БЕЛТА .

При этом на встрече с вице-президентом по продажам и маркетингу коммерческого сектора в России и Центральной Азии компании Boeing Грегори ЛАКСТОНОМ обсуждался вопрос возврата в эксплуатацию воздушных судов Boeing 737 MAX 8. Ранее из-за случившихся в течение пяти месяцев двух катастроф с самолетами этой модели многие зарубежные страны и авиакомпании приостановили полеты Boeing 737 серии MAX. После о приостановке поставок сообщила и сама компания Boeing.

Грегори Лакстон заверил, что для компании Boeing самым важным является вопрос безопасности. Сегодня ведется работа с регулирующими органами многих стран для того, чтобы самолет смог безопасно вернуться в небо.