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Браславский чиновник украл деньги Евросоюза. Его судили, но не посадили

05.12.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Глубокского района рассмотрел уголовное дело по обвинению 34-летнего бывшего заместителя председателя Браславского райисполкома в превышении служебных полномочий



Обвиняемый занимал должность заместителя председателя Браславского райисполкома в 2015-2018 годах. В это время он с коллегой и еще одним человеком договорились присвоить деньги, которые выделил Евросоюз для оплаты труда команды по реализации международного проекта.

Бывший чиновник вместе с другим госслужащим давали незаконные указания о передаче им вознаграждений, полученных от участников проекта по договорам подряда за оказанные услуги. 

В итоге компания завладела деньгами на общую сумму не менее Br63,7 тыс., из них свыше Br14 тыс. тогда получил зампред исполкома. Кроме того, обвиняемый с подельниками фиктивно оформили бухгалтеров на международный проект от ЕС. Премиальные они поделили между собой.

Бывший чиновник виновным признал себя полностью и раскаялся в преступлении.


Мужчина признан виновным в превышении служебных полномочий, совершенных из корыстной заинтересованности. На основании ч.3 ст.426 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет. 

На основании ч.2 ст.77 УК к обвиняемому применена отсрочка исполнения назначенного основного наказания на 3 года. Он обязан в течение этого срока не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам дольше, чем на один месяц, за пределы района места жительства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
 
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Суд Глубокского района рассмотрел уголовное дело по обвинению 34-летнего бывшего заместителя председателя Браславского райисполкома в превышении служебных...
 
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