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Привезти крупный товар из-за границы можно будет дешевле

05.12.2019 18:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С началом 2020 года привезти крупную покупку вроде стиральной машины или посудомойки, из-за границы станет дешевле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока так называемые неделимые товары для личного пользования оцениваются по весу и стоимости, поэтому пошлину рассчитывают по превышению этих показателей. Понятие «неделимый товар» теперь навсегда исчезнет из лексикона сотрудников таможни. С 1 января 2020 года его не будут применять.

Привезти крупный товар из-за границы можно будет дешевле

Плюс в том, что граждане, которые везут из Польши и Литвы крупную бытовую технику или товары в разумных пределах и для личного пользования, смогут сэкономить на таможенных платежах. К примеру, если сейчас за условную посудомоечную машину весом 36 килограммов нужно было заплатить 144 евро пошлины, то с нового года – всего 44. Конечно, это при условии, что гражданин пересекает границу не чаще, чем один раз в три месяца, и везет только этот товар.

Больше новостей экономики за 5 декабря читайте здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С началом 2020 года привезти крупную покупку вроде стиральной машины или посудомойки, из-за границы станет дешевле, сообщили в программе Новости...
 
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