|
В Беларуси построят 6 заводов по выпуску древесного топлива
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть пеллетных заводов введут в строй в 2020 году в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускать будут древесное топливо.
В строительство 6 предприятий инвестируют около 75 миллионов рублей – собственных средств лесхозов и кредитных ресурсов. Строительство этих заводов для Минлесхоза является пилотным проектом. За последние 10 лет внутри страны объемы лесозаготовок удвоились: качественная древесина реализуется полностью, чего не скажешь о низкосортной.
Планируется, что 99 % выпускаемой на этих пеллетных заводах продукции будет отправляться на экспорт. Лесохозяйственные учреждения получат до 18 миллионов долларов ежегодно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шесть пеллетных заводов введут в строй в 2020 году в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускать будут древесное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)