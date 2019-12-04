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В Беларуси построят 6 заводов по выпуску древесного топлива

05.12.2019 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шесть пеллетных заводов введут в строй в 2020 году в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускать будут древесное топливо.

В строительство 6 предприятий инвестируют около 75 миллионов рублей – собственных средств лесхозов и кредитных ресурсов. Строительство этих заводов для Минлесхоза является пилотным проектом. За последние 10 лет внутри страны объемы лесозаготовок удвоились: качественная древесина реализуется полностью, чего не скажешь о низкосортной.

Планируется, что 99 % выпускаемой на этих пеллетных заводах продукции будет отправляться на экспорт. Лесохозяйственные учреждения получат до 18 миллионов долларов ежегодно.

Больше новостей экономики за 5 декабря читайте здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Шесть пеллетных заводов введут в строй в 2020 году в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускать будут древесное...
 
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