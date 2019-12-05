"Белавиа" в 2020 году планирует приобрести девять самолётов "Boeing"

Белорусские чиновники спрашивали, когда компания возобновит поставки. "В следующем году в авиакомпанию "Белавиа" планируется поступление ещё двух самолетов "Boeing 737-800" в лизинг и семи самолётов нового поколения "Boeing 737 MAX 8". В связи с этим нам важно детально уточнить, как сегодня производитель решает вопрос повышения безопасности эксплуатации самолётов", — заявил Авраменко.









В ответ Лакстон заверил, что компания "Boeing" уделяет большое внимание вопросам безопасности. Сегодня ведётся работа не только с Федеральной авиационной администрацией США, но и с регулирующими органами других стран (Канада, ЕС, Китай и др.).