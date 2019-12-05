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"Белавиа" в 2020 году планирует приобрести девять самолётов "Boeing"
Источник материала: Партизан
В 2020 году у авиакомпании "Белавиа" могут появиться ещё девять самолетов "Boeing". Это обсуждалось на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с вице-президентом по продажам и маркетингу коммерческого сектора в России и Центральной Азии компании "Boeing" Грегори Лакстоном, передаёт БЕЛТА.
В ходе встречи обсуждалось, когда вернутся в эксплуатацию самолеты "Boeing 737". Как сообщалось ранее, в течение пяти месяцев с самолётами этой модели произошло два авиакатастрофы. После этого многие страны и авиакомпании приостановили использование этих самолётов. Позже такую меру применила и сама компания "Boeing".
Белорусские чиновники спрашивали, когда компания возобновит поставки. "В следующем году в авиакомпанию "Белавиа" планируется поступление ещё двух самолетов "Boeing 737-800" в лизинг и семи самолётов нового поколения "Boeing 737 MAX 8". В связи с этим нам важно детально уточнить, как сегодня производитель решает вопрос повышения безопасности эксплуатации самолётов", — заявил Авраменко.
В ответ Лакстон заверил, что компания "Boeing" уделяет большое внимание вопросам безопасности. Сегодня ведётся работа не только с Федеральной авиационной администрацией США, но и с регулирующими органами других стран (Канада, ЕС, Китай и др.).
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В 2020 году у авиакомпании "Белавиа" могут появиться ещё девять самолетов "Boeing". Это обсуждалось на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея...
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