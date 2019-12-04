Аналитик рассказал, сколько iPhone представят в следующем году (больше, чем обычно)

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер Минг-Чи Куо рассказал, каких iPhone ждать от Apple в 2020 и 2021 годах. Об этом пишет MacRumors.





По мнению аналитика, в 2020 году компания представит пять смартфонов. Первая новинка — реинкарнация iPhone SE, которая получил LCD-экран диагональю в 4,7 дюйма, одиночную основную камеру и дизайн как у iPhone 8 с кнопкой Home. Анонс этого аппарата, вероятно, пройдет в первой половине года — скорее всего, в марте.

Еще четыре устройства, как и всегда, представят в сентябре. Первый гаджет получит экран на 5,4 дюйма c OLED-матрицей. У него будет сдвоенная основная камера. Еще два смартфона оборудуют дисплеями на 6,1 дюйма. Отличие — в типе матрицы, LCD и OLED. Кроме того, в устройстве с OLED-панелью будет тройная, а не двойная, камера с ToF-модулем. Старшее устройство оснастят OLED-экраном на 6,7 дюймов. Этот аппарат также сможет похвастаться камерой с тремя модулями.

Куо также утверждает, что по дизайну новинки будут чем-то походить на iPhone 4. Кроме того, все четыре модели будут поддерживать 5G.

Аналитик также полагает, что в 2021 году выйдет продолжатель нового iPhone SE, который представят через несколько месяцев. У этого аппарата (iPhone SE 2 Plus) может быть дисплей на 5,5 дюймов без физической клавиши «Домой». Его анонсируют в первой половине 2021 года.

Но, что более интересно, другие смартфоны производителя второй половины 2021 года могут остаться без порта Lightning или USB-C для зарядки — их в них просто не установят. Это «обеспечит полностью беспроводной опыт».

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