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Под Солигорском «Фольксваген» сбил пенсионера — мужчина в реанимации.
06.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
25 ноября 2019 16:35 2892
Под Солигорском «Фольксваген» сбил пенсионера — мужчина в реанимации.
Возле деревни Кулаки Солигорского района вечером 23 ноября автомобиль «Фольксваген Пассат» сбил 65-летнего пешехода. С травмами головы и грудной клетки пострадавший доставлен в реанимацию.
Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова в беседе с корреспондентом рассказала:
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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25 ноября 2019 16:35 2892 Под Солигорском «Фольксваген» сбил пенсионера —...
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