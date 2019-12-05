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Под Солигорском «Фольксваген» сбил пенсионера — мужчина в реанимации.

06.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 ноября 2019 16:35 2892

Под Солигорском «Фольксваген» сбил пенсионера — мужчина в реанимации.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY

Возле деревни Кулаки Солигорского района вечером 23 ноября автомобиль «Фольксваген Пассат» сбил 65-летнего пешехода. С травмами головы и грудной клетки пострадавший доставлен в реанимацию.

Под Солигорском «Фольксваген» сбил пенсионера — мужчина в реанимации.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова в беседе с корреспондентом рассказала:

— Происшествие случилось около 20:15 на 7-м километре автодороги Радково — Солигорск. Автомобилем управлял 31-летний водитель, который ехал в направлении города. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте и в темное время суток не был обозначен светоотражающими элементами.

По словам Ирины Сапуновой, в результате наезда мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и был доставлен в реанимационное отделение больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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25 ноября 2019 16:35 2892 Под Солигорском «Фольксваген» сбил пенсионера —...
 
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