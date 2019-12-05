Под Солигорском «Фольксваген» сбил пенсионера — мужчина в реанимации.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова в беседе с корреспондентом рассказала:



— Происшествие случилось около 20:15 на 7-м километре автодороги Радково — Солигорск. Автомобилем управлял 31-летний водитель, который ехал в направлении города. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте и в темное время суток не был обозначен светоотражающими элементами.



По словам Ирины Сапуновой, в результате наезда мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и был доставлен в реанимационное отделение больницы.



По факту ДТП проводится проверка.

