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Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

06.12.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Для тех, кто хотел приобрести собственную квартиру, предложение, с которым вышла на рынок компания «Дана Холдингз», стало настоящей сенсацией. Длительная, до 10 лет, рассрочка на покупку квартир в многофункциональном комплексе «Минск Мир» прямо от застройщика – это реальный способ решения квартирного вопроса для многих белорусских семей со стабильным доходом.

Вкратце напомним, как это работает. Покупатель, выбрав квартиру, должен оплатить от 30% ее стоимости. Сделать это можно как собственными средствами, так и с привлечением выгодного кредита от банка-партнера. Оставшуюся сумму необходимо будет вносить равными выплатами на протяжении всего срока рассрочки. Таким образом, для 10 лет – это 120 выплат. Ни процентов, ни справок о доходах, ни поручителей, ни долгого ожидания решения. Рассрочку предоставляет непосредственно застройщик. В «Дана Холдингз» убеждены, что возможность приобрести свое жилье должна иметь каждая белорусская семья со стабильным доходом.

«Минск Мир» известен уже далеко за пределами страны. Сюда приезжали руководители Сербии и Черногории, посещали спортивные делегации во время II Европейских игр, его высоко оценивали ведущие мировые архитекторы, интерес к нему проявляли инвесторы из Дубая, Москвы, Вильнюса, Киева, многих других городов мира. На выставке в Дубае проект получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы 2018 года.

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

«Минск Мир» – самый масштабный комплекс в Европе

Особенность этого проекта в том, что комплексная, тщательно спланированная застройка ведется на огромной территории бывшего городского аэропорта практически в центре Минска. Более 340 гектаров площади и 550 зданий и сооружений – это более 3 млн кв. метров жилых и коммерческих помещений. Поквартальная застройка предполагает наличие в комплексе всей необходимой социальной инфраструктуры – магазины и торговые центры, поликлиники и медицинский центр, спортивные сооружения и объекты культуры, объекты сферы услуг и паркинги. Буквально в каждом квартале будет построена или школа, или детский сад. Здесь же будет разбит большой современный парк с аттракционами, детскими и спортивными площадками, скульптурными арт-объектами и тихими аллеями.

Именно здесь буквально на днях начнется строительство Международного финансового центра Minsk World – сердца деловой жизни комплекса. МФЦ призван стать точкой притяжения иностранных инвестиций в страну, а также прямо и косвенно способствовать созданию в Беларуси тысяч новых рабочих мест.

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Международный финансовый центр Minsk World

Работы на этой площадке начались в 2015 году, и за это время сданы в эксплуатацию девять высотных жилых зданий и самый большой в стране паркинг. Завершить строительство всего комплекса застройщик намерен в 2027 году. Первым о полной готовности уже в следующем году отчитается квартал «Эмиратс Люкс».

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Квартал «Эмиратс Люкс»

На сегодняшний день к покупке предлагаются квартиры в семи кварталах комплекса – это больше 20 домов. Для того, чтобы уровень покупательского спроса к жилью в комплексе «Минск Мир» был более понятен, отметим, что примерно треть жилых зданий комплекса распроданы полностью – свободных квартир там больше нет.

Буквально на днях, 2 декабря, застройщик объявил о начале рождественской акции – стартовали продажи квартир в двух новых домах квартала «Северная Америка» – «Лос-Анджелес» и «Ванкувер». И сразу же всплеск покупательского интереса!

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Дом «Лос-Анджелес»

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Дом «Ванкувер»

О том, насколько популярен комплекс «Минск Мир» у покупателей, можно было судить по недавней акции «День и ночь продаж», которую застройщику из-за ажиотажного спроса на квартиры пришлось продлевать – вместо одних суток, как планировалось, она продлилась три дня – с пятницы по понедельник.

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Недавно прошла акция «День и ночь продаж» и квартиры в комплексе «Минск Мир» вызвали ажиотажный спрос

Конечно же, людям нравится перспектива жить в современном и практичном районе в центре столицы. В домах красивой архитектуры, с необычными для нашей страны, чисто европейскими решениями – такими, как дизайнерское лобби вместо привычного подъезда, скоростные лифты от самого известного производителя компании OTIS, панорамное остекление, балконы и застекленные лоджии, свободные планировки.

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Дом «Лос-Анджелес»

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Дом «Ванкувер»

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Дизайнерское лобби дома «Ванкувер»

У каждого дома – свои особенности, но уровень архитектурных решений неизменно высок, ведь вместе с белорусскими проектировщиками в «Дана Холдингз» активно работают авторитетные специалисты из многих стран мира.

Для белорусского покупателя сегодня важен уровень жизни, который будет задавать новостройка. Но в не меньшей степени его волнует и материальная сторона вопроса – финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, оказались очень привлекательными.

Об этом говорили многие во время акции «День и ночь продаж».

Например, Елена Юрьевна пришла выбрать однокомнатную квартиру в комплексе «Минск Мир» – как призналась женщина, «для ребенка». И сразу же решила воспользоваться рассрочкой!

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Елена Юрьевна, покупатель

– Нам очень импонирует, что есть рассрочка на 10 лет без переплат. Получается фиксированная сумма платежа на протяжении всего срока. Надо лишь принести 30% стоимости квартиры – и спокойно участвовать в строительстве. Нравится также, что дом, который мы выбрали, будет готов уже в конце 2020 года.

Комплекс «Минск Мир» Елена Юрьевна выбрала потому, что живет по соседству – на семейном совете было решено далеко не разъезжаться. Но близость к дому родителей – не единственная причина покупки!

– В комплексе «Минск Мир» запланирована очень развитая инфраструктура, в том числе метро, и это в будущем будет один из самых развитых районов Минска! – обосновывает свой выбор покупательница.

Марина с супругом Юрием и сыном Владиславом с домом, в котором им хочется жить, определились быстро.

Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!

Марина с супругом Юрием и сыном Владиславом

– Мы выбрали дом «Танго» в квартале «Мировых танцев». Хорошее месторасположение, близость к работе, а в будущем там запланирована постройка школы, даже двух, а мы уже к учебе готовимся. Транспортное сообщение хорошее, метро в будущем рядом появится, торговые центры, детские сады, магазины, – перечисляет Марина.

Семья еще решает, какой финансовый инструмент использовать для покупки жилья.

– Рассрочка очень привлекательна: на 10 лет равными платежами – это очень удобно! Но и кредиты по партнерским программам нам нравятся. Например, в одном из них первые два года ставка очень низкая, позже - чуть повыше, но вполне приемлемая, – отмечают супруги.

Воспользоваться длительной рассрочкой легко! Для того, чтобы приобрести собственную квартиру, даже документы собирать не придется – только взять паспорт и выбрать дом, который по душе. И распределить выплаты за покупку на срок до 10 лет!

Все подробности о предлагаемых квартирах в комплексе «Минск Мир» – на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А получить необходимую консультацию и приобрести жилье в рассрочку в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

Встречайте Новый год с новой квартирой!

 
Теги: Минск
 
 
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   Для тех, кто хотел приобрести собственную квартиру, предложение, с которым вышла на рынок компания «Дана Холдингз», стало настоящей сенсацией. Длительная, до 10...
 
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