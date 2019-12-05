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Раздели цену на 120! Программа рассрочки на квартиры до 10 лет!
06.12.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Для тех, кто хотел приобрести собственную квартиру, предложение, с которым вышла на рынок компания «Дана Холдингз», стало настоящей сенсацией. Длительная, до 10 лет, рассрочка на покупку квартир в многофункциональном комплексе «Минск Мир» прямо от застройщика – это реальный способ решения квартирного вопроса для многих белорусских семей со стабильным доходом.
Вкратце напомним, как это работает. Покупатель, выбрав квартиру, должен оплатить от 30% ее стоимости. Сделать это можно как собственными средствами, так и с привлечением выгодного кредита от банка-партнера. Оставшуюся сумму необходимо будет вносить равными выплатами на протяжении всего срока рассрочки. Таким образом, для 10 лет – это 120 выплат. Ни процентов, ни справок о доходах, ни поручителей, ни долгого ожидания решения. Рассрочку предоставляет непосредственно застройщик. В «Дана Холдингз» убеждены, что возможность приобрести свое жилье должна иметь каждая белорусская семья со стабильным доходом.
«Минск Мир» известен уже далеко за пределами страны. Сюда приезжали руководители Сербии и Черногории, посещали спортивные делегации во время II Европейских игр, его высоко оценивали ведущие мировые архитекторы, интерес к нему проявляли инвесторы из Дубая, Москвы, Вильнюса, Киева, многих других городов мира.
«Минск Мир» – самый масштабный комплекс в Европе
Особенность этого проекта в том, что комплексная, тщательно спланированная застройка ведется на огромной территории бывшего городского аэропорта практически в центре Минска. Более 340 гектаров площади и 550 зданий и сооружений – это более 3 млн кв. метров жилых и коммерческих помещений. Поквартальная застройка предполагает наличие в комплексе всей необходимой социальной инфраструктуры – магазины и торговые центры, поликлиники и медицинский центр, спортивные сооружения и объекты культуры, объекты сферы услуг и паркинги. Буквально в каждом квартале будет построена или школа, или детский сад. Здесь же будет разбит большой современный парк с аттракционами, детскими и спортивными площадками, скульптурными арт-объектами и тихими аллеями.
Именно здесь буквально на днях начнется строительство Международного финансового центра Minsk World – сердца деловой жизни комплекса. МФЦ призван стать точкой притяжения иностранных инвестиций в страну, а также прямо и косвенно способствовать созданию в Беларуси тысяч новых рабочих мест.
Международный финансовый центр Minsk World
Работы на этой площадке начались в 2015 году, и за это время сданы в эксплуатацию девять высотных жилых зданий и самый большой в стране паркинг. Завершить строительство всего комплекса застройщик намерен в 2027 году. Первым о полной готовности уже в следующем году отчитается квартал «Эмиратс Люкс».
Квартал «Эмиратс Люкс»
На сегодняшний день к покупке предлагаются квартиры в семи кварталах комплекса – это больше 20 домов. Для того, чтобы уровень покупательского спроса к жилью в комплексе «Минск Мир» был более понятен, отметим, что примерно треть жилых зданий комплекса распроданы полностью – свободных квартир там больше нет.
Буквально на днях, 2 декабря, застройщик объявил о начале рождественской акции – стартовали продажи квартир в двух новых домах
Дом «Лос-Анджелес»
Дом «Ванкувер»
О том, насколько популярен комплекс «Минск Мир» у покупателей, можно было судить по недавней акции «День и ночь продаж», которую застройщику из-за ажиотажного спроса на квартиры пришлось продлевать – вместо одних суток, как планировалось, она продлилась три дня – с пятницы по понедельник.
Недавно прошла акция «День и ночь продаж» и квартиры в комплексе «Минск Мир» вызвали ажиотажный спрос
Конечно же, людям нравится перспектива жить в современном и практичном районе в центре столицы. В домах красивой архитектуры, с необычными для нашей страны, чисто европейскими решениями – такими, как дизайнерское лобби вместо привычного подъезда, скоростные лифты от самого известного производителя компании OTIS, панорамное остекление, балконы и застекленные лоджии, свободные планировки.
Дом «Лос-Анджелес»
Дом «Ванкувер»
Дизайнерское лобби дома «Ванкувер»
У каждого дома – свои особенности, но уровень архитектурных решений неизменно высок, ведь вместе с белорусскими проектировщиками в «Дана Холдингз» активно работают авторитетные специалисты из многих стран мира.
Для белорусского покупателя сегодня важен уровень жизни, который будет задавать новостройка. Но в не меньшей степени его волнует и материальная сторона вопроса – финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, оказались очень привлекательными.
Об этом говорили многие во время акции «День и ночь продаж».
Например, Елена Юрьевна пришла выбрать однокомнатную квартиру в комплексе «Минск Мир» – как призналась женщина, «для ребенка». И сразу же решила воспользоваться рассрочкой!
Елена Юрьевна, покупатель
– Нам очень импонирует, что есть рассрочка на 10 лет без переплат. Получается фиксированная сумма платежа на протяжении всего срока. Надо лишь принести 30% стоимости квартиры – и спокойно участвовать в строительстве. Нравится также, что дом, который мы выбрали, будет готов уже в конце 2020 года.
Комплекс «Минск Мир» Елена Юрьевна выбрала потому, что живет по соседству – на семейном совете было решено далеко не разъезжаться. Но близость к дому родителей – не единственная причина покупки!
– В комплексе «Минск Мир» запланирована очень развитая инфраструктура, в том числе метро, и это в будущем будет один из самых развитых районов Минска! – обосновывает свой выбор покупательница.
Марина с супругом Юрием и сыном Владиславом с домом, в котором им хочется жить, определились быстро.
Марина с супругом Юрием и сыном Владиславом
– Мы выбрали дом «Танго» в квартале «Мировых танцев». Хорошее месторасположение, близость к работе, а в будущем там запланирована постройка школы, даже двух, а мы уже к учебе готовимся. Транспортное сообщение хорошее, метро в будущем рядом появится, торговые центры, детские сады, магазины, – перечисляет Марина.
Семья еще решает, какой финансовый инструмент использовать для покупки жилья.
– Рассрочка очень привлекательна: на 10 лет равными платежами – это очень удобно! Но и кредиты по партнерским программам нам нравятся. Например, в одном из них первые два года ставка очень низкая, позже - чуть повыше, но вполне приемлемая, – отмечают супруги.
Воспользоваться длительной рассрочкой легко! Для того, чтобы приобрести собственную квартиру, даже документы собирать не придется – только взять паспорт и выбрать дом, который по душе. И распределить выплаты за покупку на срок до 10 лет!
Все подробности о предлагаемых квартирах в комплексе «Минск Мир» – на сайте
Встречайте Новый год с новой квартирой!
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