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В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области»

06.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 ноября 2019 15:58 2043

В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области».

Автор: Эдуард Кидяев.

29 ноября 2019 года во Дворце культуры г.Солигорска пройдет Открытый областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области» среди команд учащейся и работающей молодёжи Минской области.

В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области»

Стартует творческое состязание в 17.00. Организаторами фестиваля выступают Минский областной комитет БРСМ, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Солигорский райисполком и Дворец культуры г. Солигорска. Их представители войдут в состав судейской комиссии конкурса.

На сцену ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» выйдут 19 команд из разных уголков Минской области. В фестивале КВН примут участие молодежные дружины предприятий и организаций, признанные лучшими в умении шутить в своих регионах.

Солигорский район в Областном фестивале КВН  представят две команды:  «Соль$бери» (ОАО «Трест «Шахтоспецстрой») и «Панты» (Солигорский государственный колледж).

Среди выступления гостевых команд планируются команды: «Доктор Хаусс» (Могилев), «Level Up» (Минск) и «Мы из 90-х» (БГПУ, Минск).

В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области»

Начало фестиваля — в 17.00. 

Справки по телефону: 22-04-62. Касса: 22-88-15.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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25 ноября 2019 15:58 2043 В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН...
 
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