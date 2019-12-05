В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области».

Стартует творческое состязание в 17.00. Организаторами фестиваля выступают Минский областной комитет БРСМ, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Солигорский райисполком и Дворец культуры г. Солигорска. Их представители войдут в состав судейской комиссии конкурса.



На сцену ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» выйдут 19 команд из разных уголков Минской области. В фестивале КВН примут участие молодежные дружины предприятий и организаций, признанные лучшими в умении шутить в своих регионах.



Солигорский район в Областном фестивале КВН представят две команды: «Соль$бери» (ОАО «Трест «Шахтоспецстрой») и «Панты» (Солигорский государственный колледж).



Среди выступления гостевых команд планируются команды: «Доктор Хаусс» (Могилев), «Level Up» (Минск) и «Мы из 90-х» (БГПУ, Минск).

