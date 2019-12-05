|
В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области»
06.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
25 ноября 2019 15:58 2043
В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области».
29 ноября 2019 года во Дворце культуры г.Солигорска пройдет Открытый областной фестиваль команд КВН «Кубок губернатора Минской области» среди команд учащейся и работающей молодёжи Минской области.
Стартует творческое состязание в 17.00. Организаторами фестиваля выступают Минский областной комитет БРСМ, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Солигорский райисполком и Дворец культуры г. Солигорска. Их представители войдут в состав судейской комиссии конкурса.
Начало фестиваля — в 17.00.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 ноября 2019 15:58 2043 В Солигорске пройдёт Областной фестиваль команд КВН...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)