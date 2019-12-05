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«Народ предлагает: сделать всем пенсионерам – бесплатный проезд»

06.12.2019 07:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Народ предлагает: сделать всем пенсионерам – бесплатный проезд»
АиФ

Вместо того чтобы предложить населению нормальную систему платы за проезд в городском общественном транспорте – в зависимости от расстояния поездки, наши чиновники ищут любые лазейки во вред пассажирам.

«Народ предлагает: сделать всем пенсионерам – бесплатный проезд» В Минске могут ввести дифференцированную оплату проезда

Народ предлагает: сделать всем пенсионерам – бесплатный проезд. Установить оплату проезда в зависимости от того, какое расстояние проехал пассажир. Например, за одну остановку – 10 копеек, за 10 остановок – 30 копеек, свыше 10 остановок – 30 копеек. Уверен, что «зайцев» станет намного меньше.

Поделюсь историей: я ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, мне 80 лет, перенес четыре операции. Нужно было подъехать одну остановку до поликлиники. Зашли контролеры и остановили троллейбус вне остановочного пункта. Талона у меня не было, предложили выйти из транспорта. Я вышел. До чего же мы дожили?

Ф. Генин, Минск

 
Теги: Минск
 
 
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