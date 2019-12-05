Источник материала: Новости Волковыска

Российская телеведущая Ксения Собчак откровенно рассказала, что сыну Платону до его рождения было выбрано другое имя, однако сам малыш изменил все своим появлением.

Ксения Собчак взяла интервью у Дмитрия Шепелева. В рамках этого интервью Дмитрий впервые за несколько лет заговорил о своём конфликте с отцом и матерью покойной Жанны Фриске.

Тот факт, что и у Ксении, и у Дмитрия у сыновей одинаковые имена, собеседники не смогли обойти стороной. Ведущая призналась, что изменила мальчику имя после рождения.

Оказывается, актер Максим Виторган и Ксения Собчак долго задавались этим вопросом. Знаменитости хотели назвать сына Андреем или Марком, но имя Платон даже не рассматривали.

Когда журналистка родила и посмотрела на появившегося на свет ребенка, то сразу поняла, что выбранное имя ему не подходит:

«Нам нравились имена Марк, Матвей и Андрей, про Платона мы даже не думали. Но когда он родился, мы поняли, что он не Марк и не Матвей и, тем более, не Андрей. Он – Платон!» – призналась ведущая.

Ранее Ксения называла детей «маленькими гаденышами», но теперь регулярно выкладывает в соцсеть фото со своим малышом. Более того, женщина неоднократно заявляла, что не собирается заводить собственных наследников и беременность в ее жизни стала большой неожиданностью.

В день рождения Платона телеведущая написала в Instagram, что мальчик – постоянный «источник счастья».