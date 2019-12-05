Простые законы интернета

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Интернет — это непросто сеть компьютеров, это сеть людей, огромная вселенная идей, творчества и информации, которая объединяет всех нас. И чтобы нахождение в этой вселенной было безопасным, нужно знать основные правила пользования интернетом!

Приобретая и устанавливая компьютер, позаботьтесь о наличии специальных программ-фильтров, которые помогут защитить вашего ребенка от нежелательной информации и знакомств в интернете.

Если ваши дети еще маленькие, разместите компьютер в комнате так, чтобы вы всегда могли видеть то, что на экране.

Научите ребенка не распространять личную информацию о себе (родителях, друзьях) в интернете. Расскажите, что, регистрируясь на сайтах и форумах, лучше использовать выдуманные имена (логины, никнеймы).

Объясните несовершеннолетнему, что никому нельзя сообщать свой номер телефона, адрес, место учебы, нельзя пересылать свои фотографии.

Расскажите ребенку о том, что друзья из интернета в реальной жизни часто оказываются не теми, за кого себя выдают.

Помогите своему ребенку научиться с пользой проводить время в интернете: смотреть развивающие или познавательные фильмы, передачи, находить интересную информацию и т.п.

Объясните ребенку, что в любой ситуации он может прийти к вам и рассказать о чем-то, что его удивляет или беспокоит.

Обязательно расскажите о правах собственности, о том, что любой материал, выставленный в сети, может быть авторским. Неправомерное использование такого материала может быть уголовно наказуемым.

Поясните, что в сети, несмотря на кажущуюся безнаказанность за какие-то поступки, действуют те же правила, что и в реальной жизни: хорошо-плохо, правильно-неправильно.

Если вы, уважаемые родители, объясните своим детям основные правила пользования интернетом, научите их следовать нормам морали, быть воспитанными даже в виртуальном общении, всемирная «паутина» станет безопасной, интересной, увлекательной.

Ольга НОВИК,

педагог-психолог ГУО «Несвижский районный

социально-педагогический центр».