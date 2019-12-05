ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вместе против “спайс”

06.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В настоящее время на территории Республики Беларусь актуальной проблемой является распространение курительных смесей, содержащих в своем составе синтетические каннабиноиды. Продавцы обещают повышенную работоспособность, легкость во всем теле, хорошее настроение и многое другое. Вот только они умалчивают об одном небольшом обстоятельстве: эта травяная смесь является одним из самых опасных курительных наркотиков.

Вместе против “спайс”

Данные «миксы» рекламируются как легальный продукт, не содержащий наркотических средств и психотропных веществ, что не соответствует действительности. Тем не менее, курительные смеси получают популярность в молодежной среде, продажа их активно ведется.

Вместе против “спайс”

Вместе против “спайс”

В целях предупреждения наркомании в подростковой и молодежной среде, а также пресечения незаконной пропаганды и рекламы наркотических средств, в том числе курительных смесей «спайс», которые обернулись для многих городов настоящей бедой, в ГУО «Карцевичская средняя школа» прошла профилактическая акция «Стоп спайс». Агитационня группа учащихся 7 класса при поддержке педагога социального, автора этих строк, провела разъяснительную работу среди сверстников и старшеклассников о пагубном воздействии курительных смесей на организм подростка. Девчонки и мальчишки напомнили о том, что последствия потребления данных психотропов зачастую необратимы, а привыкание начинается практически с первого раза. Также школьники были ознакомлены с законом об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Учащимся были вручены памятки с предостережением об опасности, которую таит в себе употребление курительных смесей, и призывами уберечь себя и своих близких от этой беды.

Остановить «спайс» возможно только общими усилиями. Присоединяйтесь! Сохраним будущее вместе!

Наталья Кульчицкая,

педагог социальный

ГУО «Карцевичская

средняя школа».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время на территории Республики Беларусь актуальной проблемой является распространение курительных смесей, содержащих в своем составе синтетические...
 
Новости дня
Новости разные
 
Простые законы интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика