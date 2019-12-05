Вместе против “спайс”

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В настоящее время на территории Республики Беларусь актуальной проблемой является распространение курительных смесей, содержащих в своем составе синтетические каннабиноиды. Продавцы обещают повышенную работоспособность, легкость во всем теле, хорошее настроение и многое другое. Вот только они умалчивают об одном небольшом обстоятельстве: эта травяная смесь является одним из самых опасных курительных наркотиков.





Данные «миксы» рекламируются как легальный продукт, не содержащий наркотических средств и психотропных веществ, что не соответствует действительности. Тем не менее, курительные смеси получают популярность в молодежной среде, продажа их активно ведется.









В целях предупреждения наркомании в подростковой и молодежной среде, а также пресечения незаконной пропаганды и рекламы наркотических средств, в том числе курительных смесей «спайс», которые обернулись для многих городов настоящей бедой, в ГУО «Карцевичская средняя школа» прошла профилактическая акция «Стоп спайс». Агитационня группа учащихся 7 класса при поддержке педагога социального, автора этих строк, провела разъяснительную работу среди сверстников и старшеклассников о пагубном воздействии курительных смесей на организм подростка. Девчонки и мальчишки напомнили о том, что последствия потребления данных психотропов зачастую необратимы, а привыкание начинается практически с первого раза. Также школьники были ознакомлены с законом об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Учащимся были вручены памятки с предостережением об опасности, которую таит в себе употребление курительных смесей, и призывами уберечь себя и своих близких от этой беды.

Остановить «спайс» возможно только общими усилиями. Присоединяйтесь! Сохраним будущее вместе!

Наталья Кульчицкая,

педагог социальный

ГУО «Карцевичская

средняя школа».