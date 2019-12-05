Тест: сможете отгадать главных белорусских биатлонистов из 90-х и 2000-х?

Источник материала: Tut.by

Если вы болели не только за Дарью Домрачеву и Владимира Чепелина, но и за Светлану Парамыгину с Вадимом Сашуриным, то этот тест для вас! Мы загадали 12 биатлонистов, которые приносили Беларуси медали в 90-х и 2000-х и уже давно завершили свои карьеры. Сможете отгадать всех по нашим подсказкам?