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«Падение "Черного ястреба"». В США разбился военный вертолет
Источник материала: Tut.by
Вертолет Национальной гвардии американского штата Миннесота UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») разбился к югу от города Сент-Клауд. Об этом
Инцидент произошел днем 5 декабря. Вертолет подал сигнал тревоги и пропал с радаров в районе озера Перл.
По данным издания, на борту воздушного судна находились трое военнослужащих. Об их судьбе ничего не сообщается.
На место крушения вертолета направился спасательный отряд. Причины инцидента пока не раскрываются.
В августе 2017 года американский Black Hawk упал в воду в ходе тренировочного полета примерно в 35 километрах от южного побережья Йемена. Члены экипажа были спасены.
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О судьбе экипажа ничего не известно.
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