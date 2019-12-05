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«Падение "Черного ястреба"». В США разбился военный вертолет

06.12.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вертолет Национальной гвардии американского штата Миннесота UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») разбился к югу от города Сент-Клауд. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на Daily Mail.


Фото: searchrealm.com

Инцидент произошел днем 5 декабря. Вертолет подал сигнал тревоги и пропал с радаров в районе озера Перл.

По данным издания, на борту воздушного судна находились трое военнослужащих. Об их судьбе ничего не сообщается.

На место крушения вертолета направился спасательный отряд. Причины инцидента пока не раскрываются.

В августе 2017 года американский Black Hawk упал в воду в ходе тренировочного полета примерно в 35 километрах от южного побережья Йемена. Члены экипажа были спасены.

 
 
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