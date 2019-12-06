Безопасный Новый год: рекомендации по безопасному использованию пиротехнических изделий

Источник материала: Клiч Радзiмы

В последние годы ни одно новогоднее мероприятие не обходится без использования пиротехнических изделий. Бенгальские огни, хлопушки, салюты, фейерверки, петарды, ракеты, безусловно, дополняют праздничную атмосферу. Ведь каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у них в руках весьма опасная вещь. Необходимо знать, что фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при обращении с ними!

Работники МЧС в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» напоминают, что значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. Чтобы не стать жертвой несчастного случая, следует помнить, что применение пиротехники в помещениях недопустимо, а при запуске ракеты или фейерверка на улице необходимо выполнять элементарные требования безопасности, изложенные в инструкции по применению.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

— в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях; — на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач; — на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий; — на территориях объектов культурного наследия.

— не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:

Тщательно изучите перед запуском инструкцию!

Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто

залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

Не бросайте горящие петарды в людей и животных!

Запускать петарды детям запрещено!

Не задерживайте горящую петарду в руках!

Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!

Используйте петарды только на открытом воздухе!

Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!

Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в карманах!

Разбирать петарду запрещается!

Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.

Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.

Если петарда не сработала — не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз.

Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!

Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их счастливыми и радостными!

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.