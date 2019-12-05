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Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая сессия нового состава парламента. В Овальном зале собрались депутаты Палаты представителей. Накануне им и членам Совета Республики напутствие дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко особо подчеркнул, что залог успешного развития страны – политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти. Где нет стабильности, там нет ни мира, ни согласия, ни экономики, ни благосостояния – отметил Глава государства. И поэтому новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества, а вновь избранные депутаты работать в интересах избирателей.
Алена Сырова, корреспондент:
Сегодня в Овальном зале Дома правительства предстоит решить главные вопросы, прежде всего – выбрать спикера парламента и его заместителя.
Подробности первого дня работы депутатов седьмого созыва смотрите в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Первая сессия нового состава парламента. В Овальном зале собрались депутаты Палаты представителей. Накануне им и членам Совета Республики...
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