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Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства

06.12.2019 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая сессия нового состава парламента. В Овальном зале собрались депутаты Палаты представителей. Накануне им и членам Совета Республики напутствие дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что залог успешного развития страны – политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти. Где нет стабильности, там нет ни мира, ни согласия, ни экономики, ни благосостояния – отметил Глава государства. И поэтому новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества, а вновь избранные депутаты работать в интересах избирателей.

Повестку дня изучила наш корреспондент Алена Сырова.

Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства

Алена Сырова, корреспондент:
Депутаты седьмого созыва уже начали активную работу. Сегодня, 6 декабря, в Дом правительства приехали все 110 народных избранников. Первая сессия носит такой технический характер. Начала ее глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Лидия Михайловна подвела итоги выборов.

Сегодня в Овальном зале Дома правительства предстоит решить главные вопросы, прежде всего – выбрать спикера парламента и его заместителя.

Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства

Подробности первого дня работы депутатов седьмого созыва смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Алена Сырова
 
 
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Новости Беларуси. Первая сессия нового состава парламента. В Овальном зале собрались депутаты Палаты представителей. Накануне им и членам Совета Республики...
 
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