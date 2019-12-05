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31 декабря белорусы будут работать. Так решило правительство
06.12.2019 11:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gubdaily.ru
Предложение сделать последний день года выходным не было поддержано Советом министров.
Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас. По словам главы правительства, предложение было изучено и отклонено.
Более того, Румас сослался на результаты опроса рабочих коллективов, большинство из которых высказалось за сохранение рабочего дня 31 декабря, «чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом», цитирует
Что касается 2 января, то правительство внесло в Администрацию президента проект указа по этому вопросу. Этот день планируется сделать выходным с отработкой в субботу, 4 января.
Таким образом, в декабре-январе белорусы будут отдыхать так: 25 января, 1 и 2 января, 6 и 7 января. Причем 6 января придется отработать в субботу, 11 января.
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Предложение сделать последний день года выходным не было поддержано Советом министров.
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