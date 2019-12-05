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31 декабря белорусы будут работать. Так решило правительство

06.12.2019 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

31 декабря белорусы будут работать. Так решило правительство

фото: gubdaily.ru

Предложение сделать последний день года выходным не было поддержано Советом министров.

Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас. По словам главы правительства, предложение было изучено и отклонено.

Более того, Румас сослался на результаты опроса рабочих коллективов, большинство из которых высказалось за сохранение рабочего дня 31 декабря, «чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом», цитирует tut.by.

Что касается 2 января, то правительство внесло в Администрацию президента проект указа по этому вопросу. Этот день планируется сделать выходным с отработкой в субботу, 4 января.

Таким образом, в декабре-январе белорусы будут отдыхать так: 25 января, 1 и 2 января, 6 и 7 января. Причем 6 января придется отработать в субботу, 11 января.

 
 
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Предложение сделать последний день года выходным не было поддержано Советом министров.
 
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