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Зима по-европейски: погода в Горках на выходные

06.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Зима наступила — и она пока довольно мягкая. Вам нравится такая? На этих выходных тоже будет достаточно тепло, хоть и мокро порой.

 

Зима по-европейски: погода в Горках на выходные
Фото – Артем Петушков

 

Завтра, 7 декабря, обещают переменную облачность, −1…+2°С, а вечером может пойти снег.

Воскресенье принесет потепление до плюс 4, мокрый снег и даже дождь.


 
 
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  Зима наступила — и она пока довольно мягкая. Вам нравится такая? На этих выходных тоже будет достаточно тепло, хоть и мокро порой.     Завтра, 7 декабря, обещают...
 
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