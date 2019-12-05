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Зима по-европейски: погода в Горках на выходные
06.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Зима наступила — и она пока довольно мягкая. Вам нравится такая? На этих выходных тоже будет достаточно тепло, хоть и мокро порой.
Завтра, 7 декабря, обещают переменную облачность, −1…+2°С, а вечером может пойти снег.
Воскресенье принесет потепление до плюс 4, мокрый снег и даже дождь.
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Зима наступила — и она пока довольно мягкая. Вам нравится такая? На этих выходных тоже будет достаточно тепло, хоть и мокро порой. Завтра, 7 декабря, обещают...
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