Зима по-европейски: погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Зима наступила — и она пока довольно мягкая. Вам нравится такая? На этих выходных тоже будет достаточно тепло, хоть и мокро порой.







Завтра, 7 декабря, обещают переменную облачность, −1…+2°С, а вечером может пойти снег.

Воскресенье принесет потепление до плюс 4, мокрый снег и даже дождь.