«Мы все бедные»: портрет типичного молодого беларуса, которому страшно

Источник материала: KYKY

В Минск приехал кандидат философских наук, россиянин Григорий Юдин, чтобы показать результаты своего исследования под названием «Неравенство и мобильность. Образ будущего глазами молодежи». На основе материала ej.by рисуем портрет типичного представителя беларуской молодежи, которому страшно (очень страшно!).

Итак: типичный молодой человек из Беларуси не похож на своих сверстников из России или Украины. Хотя бы тем, что не чувствует социальное неравенство так остро, как они. Его вообще мало заботит разрыв между богатыми и бедными – и, если вы захотите узнать его точку зрения, он вряд ли назовет это «величайшей несправедливостью». Молодежь России и Украины ответит иначе.

Этому есть объяснение. Мнение молодого беларуса готов защитить Виталий Коротыш, глава отдела исследований компании «Новак»: «Социальное неравенство в Беларуси действительно не так значительно, как в других странах. Потому что мы в большинстве своем все бедные».

Молодой человек из Беларуси может не знать статистики, но ощущает ее на себе. Если ему «повезло» так же, как и всем остальным, то денег нашему герою хватает только на утоление своих первичных потребностей. Откладывать сложно – если и удается, то лишь эпизодами. Однако он точно в курсе, как зарабатывают айтишники. Возможно, он немного завидует.

Если типичный молодой беларус не из Минска, он мечтает перебраться в столицу. Но он проигрывает минским ученикам – как минимум, в 20 баллов по ЦТ. Это, честно сказать, неудивительно. В том месте, где он живет, нет лицеев и гимназий, чем в избытке одерены минчане. Исследователи говорят, часты случаи, когда у молодых беларусов из регионов физику ведут трудовики.

Наш герой, как огня, боится распределения. Не меньший страх у него вызывает закон «об отсрочках». Такое положение дел ставит его в оппозицию к тем, кто поддерживает резонансный законопроект – и благодарен ему за гарантию места работы по выпуску из вуза. Типичный молодой человек из Беларуси решительно не понимает таких людей.

Пройдя распределение, молодой беларус стремительно уезжает из глубинки, куда его занесло поневоле, – и больше никогда сюда не возвращается. А некоторые друзья нашего героя готовы даже компенсировать деньги за годы учебы, только бы не распределяться. Они догадываются, что эта система давно не работает. Ее нужно убрать.

Типичный молодой человек из Беларуси боится политики. Он выбирает быть аполитичным, потому что абсолютно не уверен в том, что способен поменять обстановку в стране. Его сдерживают рычаги влияния на власть, которых на самом деле нет: политическая система годами не измененяется, и молодой беларус утратил веру. Но его можно понять: в стране нет политического просвещения. «Беларусов этому попросту не учат в школах, как и не учат предпринимательству и многому другому», – заключили эксперты.